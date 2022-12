1 1958 : sa première Coupe du Monde, à 17 ans

Le Brésil a attendu son héros pour gagner sa première du Monde, en 1958 en Suède. Et pourtant, la sélection du jeune prodige de Santos (dont il a porté le maillot pour la première fois à 15 ans, 10 mois et 15 jours, le 7 septembre 1956) a fait débat. Lors des deux premiers matches du Mondial, il reste sur le banc. Mais après le décevant 0-0 face à l’Angleterre, Didi et Nilton Santos, deux des cadres, réclament la titularisation de Pelé, qui prend la place de Joël, la star du Botafogo, contre l’URSS et devient, à 17 ans, 7 mois et 16 jours, le plus jeune joueur d’une Coupe du Monde (il sera détrôné en 1982 par le nord-Irlandais Whiteside, 17 ans, 1 mois et 10 jours, un record qui tient toujours). Pelé multiplie les actions de classe face aux Soviétiques, même s’il ne marque pas (2-0), puis signe le seul but du ¼ de finale contre le pays de Galles, enchaîne avec un triplé face à la France en demi (5-2) et un doublé en finale devant la Suède (5-2). Un Roi est né. Il reste à ce jour le plus jeune finaliste de l’histoire (17 ans et 249 jours).