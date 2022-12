Fanny Gillard, l’animatrice de classic 21, s’est lancée dans le rock: «On fait de la musique en buvant des bières»

Fanny Gillard, l’une des voix de Classic 21, s’est lancée dans le rock ! L’animatrice a rejoint le groupe « Josy & The Pony » en tant que chanteuse et elle est encore plus déjantée sur scène qu’à l’antenne. Elle nous raconte ce projet un peu dingue.

J’avais18 ans, à l’époque où j’étais au conservatoire à Liège. J’ai toujours eu ce fantasme secret depuis toute petite. J’ai commencé à chanter dans un groupe qui s’appelait Twin Peaks. C’était de la musique vraiment rock. Au bout de deux ans, j’ai repris un autre groupe qui s’appelait GangBang in HongKong. Ça a duré dix ans. On a composé un album en auto production et on a fait une petite centaine de concerts. Ensuite, ça s’est arrêté parce qu’on s’est engueulé. Par la suite, je n’ai plus fait de musique pendant cinq ans. Ça me manquait fort, mais j’étais dégoûtée et je n’avais plus envie de répéter tous les mardis soir jusqu’à minuit. Et puis tout à coup est tombé ce truc avec Josy & The Pony. Le groupe cherchait une chanteuse.

Un peu. Je connaissais David, la tête pensante du groupe. Au départ, je ne trouvais ça pas très bon mais c’était très drôle. C’était exactement ce qui me fallait parce qu’il n’y a aucune pression. Finalement, c’est devenu bien. Ce n’est toujours pas sérieux et ça reste de l’amusement sauf que ça a pris forme et on a fini par faire un album. On fait pas mal de concerts et, étrangement, par rapport à mes autres projets, ça avance beaucoup plus vite.

Comment s’est passée votre intégration dans le groupe ?

Au départ, il y avait une autre chanteuse, Florence alias Josy. En février 2020, elle a décidé de partir six mois pour faire le tour du monde. Le groupe cherchait donc une chanteuse remplaçante pour assurer les concerts prévus. Ensuite, le Covid est arrivé. Florence est revenue, mais elle n’avait plus envie de poursuivre l’aventure avec le groupe. Finalement, les gars trouvaient que cela se passait bien avec moi et j’ai de ce fait gardé cette place de remplaçante de manière définitive. Je me suis retrouvée avec une bande de mecs d’Andenne que je ne connaissais pas vraiment. Au départ, je les trouvais bizarres mais, au fil du temps, ils sont devenus attachants et normaux. On se voit une fois par semaine pour faire de la musique et on boit des bières (rires).

Vous avez sorti un morceau intitulé « La La Poni.e » avec un clip de Noël complètement déjanté. Vous vous êtes lâchée.

Oui absolument. C’est fait sans pression. Un dimanche matin, des gens sont venus nous filmer. On a pris nos enfants, épouses et maris. On a bu du vin chaud et mangé des hot-dogs (rires). Bizarrement, je dis que c’est pour se marrer, mais tout ce qu’on fait, on le fait à fond. Même quand on tourne un clip, ça se transforme en grosse fiesta familiale. C’est du fait maison, ça se voit et on l’assume pleinement.

Le but principal, c’est l’amusement, mais avez-vous tout de même la volonté d’aller loin avec ce groupe en faisant des concerts ?

On laisse venir. On ne se tracasse pas de savoir si on fera de grosses scènes ou pas. L’avenir nous le dira. On espère juste faire quelques dates parce que c’est sur scène qu’on se marre le plus. Je ne veux surtout pas arriver au stade où l’on se fixe des objectifs précis.

Comment vous sentez-vous à la RTBF et plus précisément chez Classic 21 ?

J’ai l’impression d’avoir enfin une place. Je l’ai cherchée pendant 7,8 ans. J’ai tout de même fait toutes les radios à la RTBF. Tout à coup, quand je suis arrivée chez Classic 21, j’ai senti que c’était mon rêve d’être là. Quand j’ai eu une case en tant que titulaire, j’ai soufflé un ouf de soulagement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer mais, pour l’instant, en tout cas, je me sens bien dans cette radio. En plus, on a la chance, au sein de Classic 21, d’avoir des collègues super-cool. On s’entend tous très bien.

Et la télévision ?

J’en fais beaucoup moins qu’avant. Ça me manque de faire des choses qui varient un peu, d’où le projet Josy & The Pony.