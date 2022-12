«À pleine vitesse» sur l’autoroute E40, Glenn percute un bloc de béton tombé du ciel: «Je ne savais pas ce qu’il se passait»

Il est environ 22h30 mercredi soir quand une femme dérape avec son véhicule sur le pont de l’autoroute E40 à Oostkamp. La conductrice a alors percuté la barrière du pont et provoqué sa fermeture. Malheureusement, plusieurs débris sont tombés sur l’autoroute qui se trouve juste en dessous.

« Un gros bloc de béton est tombé juste devant mon capot, et nous l’avons percuté à toute vitesse », précise cet Ostendais légèrement blessé dans l’accident. « Mon pare-chocs avant a volé en éclats, ma roue avant s’est fissurée, il y avait une fissure dans le pare-brise et mon airbag a explosé ».

Par chance, Glenn et sa collègue Annie se sont arrêtés sur le bas-côté de la route et ont pu sortir de leur voiture aidés par d’autres conducteurs. Fortement endommagé, le véhicule de Glenn Vincke a alors été remorqué dans un garage et devra être expertisé.