Bélier 2023 s’annonce favorable à la poursuite de vos projets. Votre esprit combatif sera sollicité dans tous les domaines. Suivez votre instinct, il ne vous trompera pas. AMOUR Les circonstances vous permettront de faire le point et de découvrir ce qui peut provoquer votre sentiment de vulnérabilité. Ensuite, la voie à suivre dans votre vie sentimentale vous semblera plus claire. En effet, vous êtes à la fin d’un cycle et un nouveau départ s'annonce. Vous allez vous rendre compte que vous maîtrisez mieux vos élans sans perdre en intensité. Si vous êtes un cœur à prendre, les rencontres faites entre mars et juin vous permettront de mieux vous connaître. C'est une chance d’évolution, ne vous laissez pas emporter par le défaitisme. SEXO Votre chéri(e) aura droit à vos faveurs et à vos tendres attentions. Pour vous, amour rime avec velours, et cette vague de tendresse mettra l’émotion à la une. N'en devenez pas trop possessif. En avril, vous aurez « l’envie d’aimer » chevillée au corps ! Attention, ne cédez pas à la tentation de compliquer votre vie amoureuse. En août, quelle que soit votre situation, votre fibre romantique sera exaltée, vous vivrez de grands moments de tendresse et vos relations seront aussi sensuelles que fusionnelles. C’est presque magique… VIE ACTIVE C'est une excellente année pour envisager des changements professionnels. Une promotion est possible, mais il faudra attendre le second semestre. Toutefois, vous ne pourrez pas éviter certaines tensions avec vos collègues ainsi qu'avec votre hiérarchie. Vous parviendrez avec davantage d’aisance à composer avec les autres tout en vous affirmant. Vous aurez des facilités pour consolider votre position en vous consacrant au travail de fond au sens large. Côté budget, vous gagnerez en efficacité à partir de juin et vous serez en mesure de réaliser des économies. FORME Malgré quelques baisses de forme passagères, vous maintiendrez un bon niveau énergétique tout au long de l’année. Améliorez votre hygiène de vie pour éviter les coups de fatigue. Respectez vos rythmes de sommeil, équilibrez vos repas et tout ira bien. Le début d’année sera poussif mais, progressivement, vous retrouverez votre vitalité. Tout ce qui est lié à l’art vous permettra de vous ressourcer. N’hésitez pas à prendre davantage soin de vous, aussi bien physiquement que moralement. BÉBÉ BÉLIER Le bébé Bélier de 2023 sera facile à vivre. Pour que cela continu en grandissant, votre enfant aura besoin de se sentir encouragé et valorisé par ses proches. Il réclamera beaucoup d'attention et cherchera à être le premier dans votre cœur. De nature indépendante, il marchera et parlera tôt. Vous devrez canaliser son énergie débordante et son caractère bien trempé sera à l'origine de conflits à l'adolescence. Montez-lui que vous lui faites confiance et apprenez-lui à canaliser son impatience. SON COMPORTEMENT AMOUREUX Elle > La native du Bélier est impatiente. Elle ne supporte pas la routine et celui qui veut partager sa vie devra se montrer inventif pour la surprendre. Elle est romanesque et a besoin de passion tout en voulant se sentant libre. Pour la garder et éviter qu'elle ne jette son dévolu sur un autre, il faut savoir lui résister et la faire vibrer. Si elle est célibataire, elle n'attendra pas que la personne qui lui plaît se décide à faire les premiers pas. Elle est tout à fait capable de la conquérir en un clin d'œil ! Elle aime avoir un partenaire qui ne se laisse pas mener par le bout du nez ou du cœur. Les disputes ne sont pas un problème tant que les réconciliations lui apportent du plaisir. Attention, elle n’aime pas les faux-semblants et ne sait pas mentir. Elle extériorise admirablement ses sentiments et ses sensations. En amour, elle n'est jamais avare d'elle-même. Lui > Le Bélier est toujours prêt à défendre une jeune femme en détresse ! C’est son petit côté justicier. Il est sujet au coup de cœur mais il n’insiste pas s’il rencontre une certaine résistance ! Il adore se sentir indispensable et il sera séduit s’il sent qu'on a besoin de lui. Il aime tout prendre en main et gérer le quotidien. C'est un compagnon de confiance et qui aime la stabilité. Il est si généreux et si passionné qu'il éblouit facilement sa bien-aimée mais il peut devenir un peu envahissant. Il faut faire preuve de diplomatie et de beaucoup de patience si l’on veut réussir à le canaliser et à civiliser ce sauvage au cœur tendre ! Pour lui, la sexualité constitue le moyen fondamental d'affirmer sa nature conquérante. Il est souvent impatient de croquer la pomme. Stimulé par la conquête, il agit en matière d'amour et de sexe comme un guerrier.

Taureau Les frustrations vont disparaître. C’est une année faste qui vous attend. Vous pourrez mettre en place les changements auxquels vous pensez depuis longtemps AMOUR Votre ciel affectif s’éclaircit cette année ! Dès février, il y aura de l’animation. Vous gagnerez en aisance, serez plus sociable et davantage à l’écoute des autres. N’hésitez pas à provoquer le destin si vous êtes célibataire. Les rencontres dans le milieu amical sont favorisées. Ne sous-estimez pas les occasions qui ne manqueront pas de se présenter à partir du mois de mai et jusqu’en septembre… Vous n’êtes pas à l’abri d’un coup de foudre vers le mois de juin ou de juillet. Ne brûlez pas les étapes ! Il faudra attendre novembre pour être certain des sentiments de votre partenaire. SEXO Dès février, il faut croquer l’amour à pleines dents ! C'est une période très vivante et très joyeuse. Votre libido se réveille et si votre partenaire est à l'unisson de vos désirs, les galipettes enfiévrées seront légion. Célibataire, malgré votre besoin d’air et votre chère liberté qui vous semble sacrée, vous aurez besoin de chaleur et de câlins… Vous céderez délicieusement à vos coups de cœur. En juillet et août, lâchez la pression. De septembre à la fin de l'année, l’ambiance sera chaude, passionnée et très divertissante. VIE ACTIVE Votre vie professionnelle s’annonce plus dynamique. Vous explorerez de nouvelles pistes pour sortir d’une routine qui vous ennuie. Après quelques difficultés, vous parviendrez à établir des bases solides. Tout ce qui est relatif à des signatures de contrat est particulièrement favorisé durant le deuxième trimestre. Vous pourrez ensuite souffler un peu. Vous devriez trouver votre rythme de croisière jusqu’à la fin du mois de décembre. Dès le début de l’année, vous allez devoir faire le point sur votre situation financière. Des changements s’imposent à vous. FORME Vous bénéficierez d'une excellente résistance physique et vos défenses naturelles fonctionneront bien. Vous résisterez particulièrement bien aux attaques microbiennes et virales. Il s'agit de ne pas dilapider votre capital forme en menant une vie désordonnée. Ne gâchez pas les efforts que vous avez déjà fournis. En fin d’année, surveillez votre alimentation car il y a un léger risque d'intoxication. Vous pourriez noter une baisse de moral durant le troisième trimes BÉBÉ TAUREAU Le bébé Taureau sera plutôt sage et vous surprendra par ses capacités. Sa grande sensibilité le poussera à se protéger d'un monde qu'il trouvera parfois hostile. Il aura besoin de se sentir entouré de gens qui l'aiment et qu'il connaît bien. Devant des inconnus, il deviendra timide. Si vous lui parlez avec gentillesse et bienveillance ce sera un enfant obéissant mais les critiques et les reproches auront tendance à le braquer. Il aimera découvrir de nouvelles choses mais aura un grand besoin d'attention. SON COMPORTEMENT AMOUREUX Elle > On dit de la native du Taureau qu'elle a une grande aptitude aux relations humaines. C'est une femme gaie, pratique, qui aime les gens, les enfants, les fleurs, les animaux… Son rire chaleureux est communicatif et réchauffe ses interlocuteurs ! Son comportement est accueillant. Souvent très élégante et raffinée, c’est une excellente femme d'intérieur, qui aime recevoir et accueillir ses proches dans une atmosphère chaleureuse et avec de bons petits plats. La native du Taureau aime attirer le regard des hommes et a une sensualité exigeante. Si elle se sent délaissée, elle peut vite devenir agressive, morose et pénible à vivre. Amoureuse, elle peut devenir une véritable tigresse, possessive et jalouse si elle se sent en danger. Hommes fragiles, passez votre chemin ! Elle a besoin d’une personne solide, tendre et sensuelle. Lui > Le natif du Taureau est un épicurien. Il aime les plats raffinés et le bon vin. Il a besoin de nature et aime les animaux. II est calme et sensuel. Tendre et fidèle, avec lui, les amours sont durables. Son physique est souvent massif, il donne presque toujours une impression de virilité et de force. Il n'a pas besoin de jouer les machos ni de faire du cinéma pour prouver que c’est un homme, un vrai. II n'éprouve pas le besoin de passer pour un super-héros. S'il se fâche, c'est qu'il a longuement encaissé auparavant et sans rien dire. Il prend son temps pour trouver l'élue de son cœur mais, possédant une sensualité exigeante, il n'hésitera pas à papillonner jusqu'à ce qu'il rencontre la perle rare. Ce n’est pas un amant pressé, il prend son temps et surprend agréablement sa partenaire, même après des années de vie commune

Gémeaux C'est une année mémorable qui vous attend ! Vous entrez dans la période idéale pour vous projeter. Vous devriez retrouver une harmonie intérieure et un tonus exceptionnel. AMOUR Votre équilibre sentimental et familial sera le secteur clef de ces douze prochains mois. Les circonstances vont vous permettre d’acquérir davantage de maturité et de prendre le recul nécessaire pour faire le point sur vos buts et motivations profondes. Vous serez bien inspiré de remettre en question certaines de vos relations, de prendre de la distance par rapport aux autres de façon générale. Ensuite, c’est un vent de renouveau qui soufflera dans ce secteur de votre vie. Ne cherchez pas à réprimer vos pulsions, la passion vous permettra de consolider vos liens. SEXO En début d'année, vous vous accrocherez à ce qui fait la stabilité de votre couple et n’en demanderez pas davantage ! Si votre désir s'est émoussé ou si votre statut de célibataire devient frustrant, patience : en mai, les configurations astrales mettront un brin de folie dans votre vie amoureuse. En attendant, vive le cocooning avec votre cher et tendre ! Vous y trouverez douceur et tendresse. En septembre, plus sexy et plus sensuel(le), si vous cherchez l'âme sœur, vous susciterez le désir et ne bouderez plus le plaisir. La fin de l’année sera torride. VIE ACTIVE Le début d'année sera la période adéquate pour affûter vos armes avant d'agir en profondeur. Ne laissez pas passer les occasions de démontrer vos talents. En revanche, vous serez porté au perfectionnisme, il faut veiller à ne pas vous montrer trop dur avec vous-même. Vous poursuivez les efforts de l’an dernier pour gagner en maîtrise sur l’équilibre de votre budget. Évitez les excès de dépenses en juillet et en août. Des opérations immobilières pourraient s’avérer intéressantes mais ne vous précipitez pas et demandez conseil. FORME Jusqu’en juin, vous aurez du mal à trouver le temps nécessaire pour vous reposer. Heureusement, vos défenses naturelles seront efficaces, sauf peut-être en juillet et en octobre. Sur le plan physique, une meilleure hygiène de vie va s'imposer. Vous prendrez conscience du bienfait d’une vie plus régulière et d’une alimentation plus équilibrée. C’est un bon début, même si ne pas céder à la gourmandise, vous demandera de gros efforts. Ils ne seront pas vains. BÉBÉ GÉMEAUX Les influences astrales de 2023 rendront le bébé Balance curieux et inventif. Votre bambin sera un communicant hors pair et son sens de l'observation vous surprendra. Il deviendra un enfant déterminé, volontaire et fonceur, ce qui n'est pas courant pour les natifs des Gémeaux. Vous devrez l'aider à trouver le juste milieu pour parvenir à rester concentré et attentif à l'école. Il faudra lui apprendre à s'adapter aux circonstances. N'ayez aucune crainte, il saura s'imposer et affirmer sa personnalité grâce à un charisme étonnant. SON COMPORTEMENT AMOUREUX Elle > La native des Gémeaux garde plus longtemps que d’autres l'air jeune, mais elle a aussi plus de difficulté à atteindre sa maturité de femme. Elle n'a pas sa pareille pour attirer les hommes, mais ne sait pas vraiment retenir ses conquêtes. Plus cérébrale qu'instinctive, elle peut attendrir certains hommes et leur donner envie de la protéger. Éternelle adolescente, elle garde longtemps le goût du jeu. Elle se stabilise si elle trouve l'homme parfait ! Elle a besoin, pour être vraiment satisfaite, d'ajouter à ses ébats une réelle complicité avec son partenaire. Elle exprime ce qu’elle ressent et s’attend à ce que son partenaire en fasse autant. C’est une amante plutôt cérébrale ! Pour aiguiser ses sens, une seule solution : le jeu ! Son partenaire doit redoubler d'imagination, et ne pas hésiter parfois à se transformer en homme-enfant. Lui > Le natif des Gémeaux prend son temps pour sortir de l'adolescence. Il est souvent de bonne humeur et a un bel équilibre physique. II peut changer de cap à la moindre brise, la persévérance n'est pas son fort. II flirte, il frôle, il taquine… Mais il a peur d’être piégé. Il cherche sa fameuse jumelle astrale… qu'il aura un certain mal à trouver. Attention, le Gémeaux peut battre tous les records de misogynie, mais pour être heureux, il lui faut une femme forte et sensuelle. Il a horreur de la monotonie, on ne s'ennuie jamais avec lui. Ses émotions sont parfois violentes mais ne durent pas. Ce besoin intense de changement l'amène parfois à être infidèle. Toutefois, rien ne ressemble moins à un Gémeaux qu'un autre Gémeaux… Il faut donc se faire sa propre opinion en gardant en tête que c’est un signe d’air.

Cancer En 2023, l'environnement planétaire vous donnera l’opportunité d'amorcer une mutation sans précédent, avec la possibilité de trouver un meilleur équilibre. AMOUR C'est une année idéale pour construire une relation ou consolider des liens déjà existants. Il y a peut-être des réajustements à opérer et vous choisirez de vous y attaquer dès le début de l'année. Votre attitude se révélera très efficace. Vous pourrez ainsi donner à votre couple une assise plus solide, plus stable. Si vous êtes libre, vous trouverez que ces derniers temps, la vie de célibataire n’est plus aussi réjouissante ! Rassurez-vous, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre qui bouleversera agréablement votre vie, notamment en avril. SEXO En 2023, vous fuirez l'ennui et la routine ! Vous serez un partenaire charmant, distrayant et parfois même désarmant. Vous profiterez à fond de l’instant présent… l’être aimé saura s’adapter à vos désirs et vous ne chercherez plus qu’à lui faire plaisir ! Célibataire, les plaisirs éphémères feront très bien votre affaire. Vous n'aurez aucune envie que l'on vous colle de trop près ! Heureusement, en juillet, de petits grains de folie vont venir pimenter agréablement votre vie amoureuse. Vous vivrez vos désirs sans jamais vous prendre la tête. VIE ACTIVE Votre stabilité matérielle passera par votre capacité à collaborer avec les autres. En effet, vous serez dépendant de votre entourage ou de vos collaborateurs… autant être en bons termes. Vos intuitions seront fiables, c’est le moment d’oser vous exprimer davantage. Les quatre premiers mois vous amènent à vous poser des questions essentielles sur votre carrière. La concentration est au rendezvous et vous aidera à finaliser un travail de longue haleine. Les études, la recherche et les voyages seront des domaines favorisés. FORME Janvier s’annonce éprouvant, mais vous reprendrez le dessus et serez au sommet de votre forme avant le mois de juin. Votre système digestif réclamera quelques ménagements. C'est une année où vous devrez surveiller votre système nerveux. Prenez le temps de vous reposer. Apprenez à vous relaxer pour éviter de petites contrariétés psychosomatiques. Le yoga pourrait vous aider. Dans l’ensemble, vous serez davantage à l'écoute de votre corps et respectueux de ses limites. BÉBÉ CANCER Le petit Cancer de 2023 vous fera oublier tout ce que vous pensiez savoir sur ce signe ! Vous allez devoir chercher un nouveau mode d'emploi ou bien vous en créer un au fil du temps. Votre bébé aura une forte personnalité, vous découvrirez sa force de caractère et son tempérament volontaire. Il faudra tenir compte de son hypersensibilité. Des paroles banales peuvent le blesser. Il s'opposera souvent à vous pour s'affirmer. Il vous faudra de la patience et de la fermeté pour parvenir à le guider sans le braquer. SON COMPORTEMENT AMOUREUX Elle > On reconnaît une native du Cancer à son sourire tendre qui vous enveloppe dès le premier contact. Son regard est doux et ses intonations souvent rêveuses. Ne vous y trompez pas, si elle est rassurante, elle est aussi très dynamique, active et courageuse. Elle aime bien tenir son monde, mais sans en avoir l'air. C'est la femme la plus maternelle du zodiaque. Elle peut se transformer en louve lorsqu'il s'agit de défendre ses enfants et plus généralement les gens qu’elle aime ! Madame Cancer sous la couette est une nymphe tout simplement adorable ! Sensuelle et douée d’une belle imagination créatrice, sa volupté est ensorcelante. Elle éblouit et satisfait son partenaire dans leurs ébats amoureux. Elle a besoin de beaucoup d'amour même si elle a parfois bien du mal à l'exprimer clairement. Lui > Le natif du Cancer est un grand timide qui s’enferme dans sa bulle à l’annonce d’une tempête. Il est extrêmement sensible et nostalgique et le moindre heurt le fait se rétracter. Il a un tempérament conservateur. Il choisit, le plus souvent, une femme au caractère affirmé, épanouie et maternelle. Il a besoin d’un cocon familial douillet, prolongé par un cercle d'amis qu’il utilise comme un rempart contre la dureté du monde extérieur. Le Cancer recherche une sirène aux yeux rêveurs et à la bouche sensuelle capable de plonger avec lui dans l’océan de la passion. C’est un partenaire doux, sensuel et tendre. Pour lui, chaque seconde de bonheur avec la belle qui a su éveiller son désir ou son amour est importante. Attentionné et très classique, il ne peut s’épanouir sexuellement que lorsqu’il se sent en sécurité.

Lion Cette nouvelle année sera favorable au développement de vos dons. Vous devriez aussi profiter de votre paix intérieure pour penser à l'amour. AMOUR Célibataire, vos succès dans d’autres secteurs feront passer vos affaires de cœur au second plan jusqu’en avril. En couple, ces mêmes succès agiront comme facteur de rapprochement et vos relations avec l'autre deviendront plus étroites. Votre vie affective vous offrira de belles satisfactions tout au long de l’année. Vous aurez des facilités à créer des liens. Vous serez toujours aussi persuasif, optimiste et chaleureux, mais attention aux excès ! Vous trouverez au sexe opposé encore plus d’attrait que d’ordinaire. Il faudra vous reprendre en main. SEXO Vous ferez de gros efforts pour être plus responsable et faire rimer « sentiments » avec « engagement ». Vous aurez besoin de stabilité, toutefois, certaines périodes seront plus difficiles et vous aurez du mal à résister à la tentation de découvrir de nouvelles sensations avec un nouveau partenaire éphémère. Célibataire, vous prendrez le temps d’aimer et de partager de vrais moments privilégiés… À partir de septembre, c'est doux et tendre. Ce sera à vous d'en profiter ! Aimez-vous, rapprochez-vous, unissez-vous ! VIE ACTIVE Dès le début 2023, vous ressentirez le besoin de vous dépasser, de sortir des sentiers battus. Vous pourrez mettre toutes les chances de votre côté à partir d’avril. N’hésitez pas à nouer des alliances et à vous lancer dans des démarches commerciales. Mais, attention, tout ne viendra pas facilement et vous devrez produire un effort soutenu pour atteindre vos objectifs. Le succès et les satisfactions vous sont assurés avant la fin de l’année. Vos finances seront stables et vous aurez la chance de votre côté. Vous planifierez mieux vos dépenses. FORME Vous ne manquerez pas de tonus, mais plutôt de freins ! Vous aurez du mal à doser vos efforts et pourrez avoir de petits passages à vide surtout vers septembre, octobre. Quelques troubles du système digestif sont possibles. Il faudra surveiller votre alimentation. Vous devriez pratiquer le footing ou la natation pour développer votre endurance. À partir de septembre, les articulations seront votre point faible, rhumatisme, entorse ou luxation ne sont pas impossibles. BÉBÉ LION Bébé Lion sera très affectueux et démonstratif. Il aura besoin de tendresse et de câlins et saura les réclamer. Vous devrez tenir compte de son côté impatient et de son envie d’indépendance. Vous devrez lui donner des repères pour qu'il se sente en sécurité et lui imposer des limites car son imagination sera féconde et il aimera partir à l'aventure. Il faudra donc faire en sorte qu'il adopte un bon rythme de vie et le guider dans ses découvertes sans avoir l'air de lui donner des ordres. Avec lui, la diplomatie sera de rigueur. SON COMPORTEMENT AMOUREUX Elle > La native du Lion n’aime pas la médiocrité et les relations superficielles. C’est une femme entière, qui sait ce qu’elle veut et où elle va. En couple, elle est constante, attentionnée, créative et originale. Mais, elle est aussi exigeante et attend beaucoup de son partenaire. Elle donne énormément et a parfois tendance à étouffer sa moitié. Passionnée, voire enflammée, les histoires sereines lui semblent fades et elle préfère vivre une relation compliquée mais intense. Loyale et franche, c’est une amie sur qui l’on peut compter. Cependant, elle les choisit et on n’entre pas dans son cercle facilement. Elle ne se dévoile jamais complètement. Madame Lion peut être lente à s'ouvrir, à se laisser aller, mais avec de l’affection et une assurance tranquille, son partenaire sera heureux de trouver, en retour, une tempête de sensualité. Lui > Le natif du Lion se montre protecteur envers sa compagne. Il aime se sentir fier de sa partenaire. Il est capable de se dépasser pour l’autre mais demande beaucoup en retour. Il a besoin d’être admiré et peut se montrer infidèle. Lorsqu’il devient père, le Lion est un parent responsable qui sait être attentif à ses enfants et qui les aide à se réaliser. Son grand sens des responsabilités peut devenir intenable pour sa partenaire, car il a tendance à tout diriger, à commander. Mais il est affectueux et très démonstratif. C’est un amoureux ardent, très attaché à une certaine qualité érotique et esthétique dans ses relations sexuelles. Il se donne généreusement et pense en quelque sorte faire une bonne action. Il a besoin d’un nid d'amour agréable étant donné qu’il aime être entouré de luxe. Les Lion ont le charme le plus puissant du zodiaque

Vierge Vous débuterez l’année avec un certain vague à l'âme. Protégez-vous des remous émotionnels et laissez-vous porter par un vent de liberté pour vous débarrasser de vos doutes. AMOUR En début d'année, vous aurez le sentiment de mal maîtriser la situation. Laissez de côté vos craintes et profitez des bons moments que les astres vous promettent. Si vous savez faire preuve d’un peu de fantaisie, votre relation progressera ! Au printemps, vous aurez l'occasion d’enrichir vos relations qu’elles soient amoureuses ou amicales. Les barrières que vous aviez érigées voleront en éclats. Vous déploierez des trésors d'ingéniosité pour éviter que la routine ne s’installe dans votre vie de couple et ces efforts ne tarderont pas à porter leurs fruits. SEXO Le premier semestre manquera globalement d’envie. Votre relation sera beaucoup moins amusante, vous vous laisserez porter par la routine. Vous partenaire devra développer des trésors d'inventivité pour réveiller votre fougue. Vous serez sans doute plus serein et plus disponible à partir d'août. Les efforts de votre cher et tendre vous rassureront et votre côté joueur vous poussera à lui proposer de tester de nouvelles voies. La passion sera très présente jusqu'à la fin de l'année mais vous ne vous laisserez pas mener par le bout du nez. VIE ACTIVE Vous allez envisager l’évolution de votre situation professionnelle en fonction des résultats obtenus ces derniers mois. Avril sera le bon mois pour réfléchir à vos options et poser des bases solides pour votre carrière. En septembre, un événement inattendu peut vous apporter une réussite inespérée sous la forme d'un contrat professionnel ou d'une rencontre importante pour votre avenir. Côté finances, votre marge de manœuvre sera assez réduite et vous ne pourrez pas faire de folies. Vous serez en mesure de redresser la barre avant la fin de l’année. FORME Vous recherchez enfin l'harmonie entre le corps et l’esprit et ferez un effort pour prendre soin de vous. En début d’année, vous débordez d’énergie. Mais les émotions fortes du deuxième trimestre auront tendance à vous fatiguer et vous puiserez dans vos réserves. À partir de septembre, vous aurez besoin de vous délasser régulièrement pour évacuer la tension nerveuse accumulée. Équilibrez votre alimentation pour maintenir un bon niveau d’énergie. BÉBÉ VIERGE Bébé Vierge aura une grande sensibilité, ce sera même un de ses principaux traits de caractère. La patience ne sera pas son fort. N'hésitez pas à lui donner des responsabilités au fur et à mesure qu'il grandit. Il comprendra que vous lui faites confiance. Il sera sensible et intelligent et aura besoin d'ordre et de calme pour se sentir en sécurité. Ce ne sera pas un enfant téméraire. Observer et analyser avant d'agir, voilà ce qu'il préférera. Ne lui donnez jamais l'impression de l'exclure de vos conversations ou de vos activités. SON COMPORTEMENT AMOUREUX Elle > La native de la Vierge ne se laisse séduire qu'après une longue approche. Elle prend son temps pour jauger et juger. Son charme discret est fait de retenue et de solidité et sa froideur apparente et son sens critique peuvent blesser celui qui l’aime. Peu attirée par l'aventure, elle dissimule au fond d’ellemême une timidité et un manque d'assurance charmants. Pour être amoureuse, la native de la Vierge a besoin d’estimer et d'admirer son partenaire. Les concessions, les grandes démonstrations ou les caprices lui sont absolument étrangers. Elle déteste les tabous, les conventions imposées par la société, car c’est une cérébrale qui a besoin d’autonomie, et sa sexualité doit rester un domaine où elle décide. La voix de la raison domine presque toujours la voix du cœur. Quand elle s’éloigne, c’est sur tous les plans : sexuel, mental, émotionnel. Lui > Le natif de la Vierge est réservé, parfois même timide. Il ne succombe pas au coup de foudre et une barrière inconsciente l'empêche souvent de se lâcher. C'est un être tout en intériorisation qui s'emballe rarement. Il éprouve le besoin de garder la maîtrise de luimême. Mais derrière sa froideur apparente, il est aussi en quête d'amour et d'affection. Il laisse peu de place à l'improvisation car il apprécie l'organisation, et a un grand souci du détail. S'abandonner à l'autre, se donner sans réserve est extrêmement difficile pour lui. La distance et la froideur qu’on lui reproche parfois peuvent faire douter de son attrait pour la bagatelle… mais avec la partenaire idéale, il s'investira totalement dans ses ébats, sans pour autant être très démons-tratif. Sous la couette, il prend soin de sa belle avec douceur et minutie.

Balance Ces derniers temps, vous ressentiez un besoin d’évolution personnelle. 2023 va vous permettre de concrétiser ces attentes. AMOUR Vous chercherez un nouvel équilibre dans votre vie intime ou familiale, tentant de rendre votre existence plus conforme à vos désirs. Célibataire, vous allez faire une rencontre importante. Il vous importera surtout de construire un cadre de vie à la mesure de vos aspirations. Vous jouerez cartes sur table, ne fuyant ni les complications éventuelles, ni l'inconfort de l’incertitude. Une attitude intolérante risque de déstabiliser votre couple. Célibataire, en août, les événements s'accéléreront et vous placeront devant un choix qui peut vous engager à long terme. SEXO Jusqu'en mars, vous vous amuserez sans arrière-pensées. Personne ne résistera à votre charme dévastateur. Vous rayonnerez et si vous parvenez à ne pas vous montrer trop autoritaire, ce sera une période torride. À partir de juin, votre vie amoureuse ne va sûrement pas être simple, vos réactions seront excessives et un élan de rébellion vous rendra difficile à vivre… Cela ne vous empêchera pas de profiter de moments passionnés avec votre partenaire. À partir de septembre, un véritable vent de jeunesse va souffler sur vos amours. VIE ACTIVE Dans un premier temps, vous devrez faire preuve d’audace et d’initiative, les aides et les soutiens viendront ensuite. Vous avez besoin de redonner un second souffle à votre quotidien qui vous semble trop étriqué. Vos efforts vont porter leurs fruits. Sur le plan financier, la chance viendra à point nommé vous faciliter la vie sur de menus détails. Votre imagination sera votre meilleur allié pour vous frayer un chemin à travers les aléas financiers. Vous redressez la barre de votre budget en mai. Vous envisagerez des placements à long terme. FORME Vous débuterez 2023 en pleine forme. Le bien-être sera au rendez-vous. En effet, vous serez bien moins angoissé et pressé de profiter de la vie. À partir de fin juin, une certaine lassitude et un grand besoin de nature se feront sentir. Votre moral se maintiendra, vous ne rencontrerez pas de soucis majeurs. Tonus et dynamisme font leur grand retour en septembre. Les mécanismes de défense de votre organisme seront très efficaces et si vous prenez de bonnes résolutions, tout ira bien. BÉBÉ BALANCE Le ciel de naissance du bébé Balance de 2023 lui apportera stabilité et légèreté. Réfléchi et posé, il ne manquera pourtant pas d'enthousiasme. Il parviendra à trouver un bon équilibre entre les différentes influences planétaires. Votre bébé Balance ne manquera pas d'esprit de contradiction. Il n'a aucune intention de faire comme tout le monde. Il aimera se démarquer. En grandissant, vous devrez lui apprendre à canaliser ses émotions car il aura tendance à s'emballer et à laisser s'exprimer ses sentiments sans filtre. SON COMPORTEMENT AMOUREUX Elle > Une native de la Balance c'est le charme, la finesse et la beauté personnifiée ! Elle séduit tous ceux qui la rencontrent. Elle aspire à être en couple et fera tout pour y arriver. Elle n’aime pas la solitude et tient un peu trop compte de ce qu’on pense d’elle ! Elle préférera souvent fermer les yeux, quitte à se venger d'une façon souvent cruelle. Diplomate, quoiqu'un peu comédienne, elle attire grâce à sa nature espiègle et sympathique. Sensuelle et voluptueuse, elle exprime son amour par de multiples et délicates attentions. Chaleureuse et passionnée, une vraie Balance ne dit jamais non… mais peut-être. C’est une femme sexy qui fait merveille sous la couette ! Elle sait faire bon usage de ses sens et sait caresser les points stratégiques du corps qui apportent détente et jouissance. Lorsqu’elle aime, elle se donne corps et âme. Lui > Le natif de la Balance est un homme élégant au sourire charmeur. Courtois et d'un naturel aimant, il est recherché pour sa nature romantique. Il attache d’ailleurs une grande importance au jugement des autres et dépense beaucoup d'énergie pour se faire apprécier. Sa vie sentimentale est compliquée car il déteste faire de la peine et ne sait pas dire non ! Il lui arrive donc de mener plusieurs relations de front. Imaginatif et dévoué, il se préoccupe du bien-être de sa partenaire. Il adore se faire dorloter… mais il sait aussi enjoliver l’univers de sa dulcinée afin de recevoir ses faveurs. En amour, c’est un véritable esthète. Il considère la sexualité comme l'un des ciments de son couple. Les préliminaires, longuement étudiés, et les ambiances raffinées feront son bonheur…

Scorpion Vous savez très bien ce que vous ne voulez plus ! Vous vous sentirez enfin prêt(e) à concrétiser vos rêves et à vivre en pleine harmonie avec vos idéaux AMOUR Vous aurez envie de mordre la vie à pleines dents et il ne faudra pas vous demander de vous montrer raisonnable. À partir d’avril, l'amour deviendra votre cheval de bataille, votre pouvoir de séduction ne vous fera pas défaut et vous pourrez assouvir la plupart de vos désirs. Célibataire ou pas, vous n'usurperez pas votre réputation de grand amoureux du zodiaque en plongeant dans une passion sensuelle intense. Certains couples auront donc à affronter des tempêtes ou des remises en question. Heureusement, votre ciel sentimental se stabilisera en septembre. SEXO En début d'année, vous vous montrerez peut-être un peu trop sage… et votre relation amoureuse manquera de piment. Vous ne perdez rien pour attendre ! Dès avril, votre libido reprendra le dessus, vous saurez exprimer vos désirs et céderez à vos envies sans retenue. Si vous êtes en couple, votre partenaire devra savoir vous satisfaire s'il veut vous garder pour lui seul. Suivra une période de cocooning à deux. La tendresse et la complicité amoureuse vous promettent des moments peut-être moins intenses mais tout aussi satisfaisants. VIE ACTIVE Les initiatives professionnelles musclées seront favorisées, vous ne vous endormirez pas sur vos lauriers et ne vous contenterez pas de rôles de second plan. Vous avez toutes les chances de réussir si vous vous affirmez davantage, mais attention, vous serez un peu trop souvent tenté de recourir aux rapports de force. Côté finances, vous aurez à cœur de consolider votre position et plus particulièrement de liquider votre passif. Vous tenterez de mettre au point des stratégies pour améliorer votre niveau de vie sur le long terme. FORME Cette année ne sera pas de tout repos, vous ne vous ménagerez pas. Votre vitalité sera excellente, mais vous devrez régulièrement recharger vos batteries. Entre juin et août, une baisse de vitalité devrait vous inciter à ralentir le rythme. La période des vacances vous apportera un sentiment de répit et vous permettra de souffler nerveusement : ce sera le moment de profiter en toute sérénité de vos loisirs. En septembre, vous prendrez conscience que votre capital santé n’est pas inépuisable. BÉBÉ SCORPION Ne vous y trompez pas, même si votre bébé Scorpion est sage et qu'il fait ses nuits rapidement, cela ne l'empêchera pas d'avoir un fort caractère. Vous fondrez devant ses premiers sourires et il n'en sera pas avare, mais il tentera aussi de s'imposer et vous ne devrez pas être dupe. Il faudra être à l'écoute et faire preuve de pédagogie car il risque de manquer de confiance en lui, tout en le dissimulant fort bien. Son rythme ne sera pas forcément le vôtre mais vous devrez tenir compte de sa très grande sensibilité. SON COMPORTEMENT AMOUREUX Elle > La native du Scorpion est à la fois femme fatale, mante religieuse, mère admirable, épouse fidèle… Sa curiosité, sa rage de vivre se combinent à une grande indépendance. Si elle se sent prise au piège, elle finira toujours par s'évader. Elle ne tombe pas facilement amoureuse, mais lorsqu'elle l'est réellement, sa passion est totale et durable et elle s'en guérit difficilement. Avec elle, il faut être patient, persévérant, et lui donner l’impression d’être irrésistible et unique. Elle est envoûtante et n'hésite pas à mettre en pratique ses fantasmes les plus insolites. Ses élans sont impétueux. Contrairement au natif du Scorpion, lorsqu’elle se donne, c’est totalement. Mais elle a encore plus besoin de sentiment que de sexe. La femme Scorpion est une partenaire sensuelle, passionnée et infatigable ! Lui > Le natif du Scorpion camoufle ses sentiments ou ses intentions, pourtant, il a un pouvoir rayonnant. Passionné et sensuel, il peut se montrer très possessif et jaloux. Le Scorpion est sensible et son amour est extrême comme toutes ses émotions. Toutefois, il est très protecteur et avec lui on peut se sentir en sécurité. Il n’acceptera jamais que l’on joue avec ses sentiments et ne laissera aucune marge de manœuvre. Un brin manipulateur, il aime parfois jouer au chat et à la souris. On classe le natif du Scorpion parmi les signes les plus actifs et énergiques. Il est capable d’assouvir les besoins les plus ardents de sa partenaire. Bien qu’il dirige volontiers les préliminaires, il ne laisse jamais paraître ses émotions. Il n’hésitera pas à s’adonner à quelques petites fantaisies libertines, histoire de diversifier les plaisirs.

Sagittaire 2023 sera une année faste pour votre vie sociale et les relations humaines en général. Vous recherchez l’harmonie tout en revendiquant fermement vos désirs. AMOUR Les échanges sont clairement favorisés, tout particulièrement en janvier et février. Jusqu'en juin, c’est une période intense qui vous est réservée avec un grand besoin de tendresse et d’harmonie. Vous pourriez découvrir que certaines personnes sont plus sincères que vous ne le pensiez. Il se peut que vous fassiez de nouvelles rencontres, notamment en juin et octobre. Vous irez au-delà des apparences et attirerez à vous les êtres qui vous correspondent vraiment. Vous prendrez plus de temps pour vous et chercherez à sortir de votre routine. SEXO En janvier, tout vous semblera gris et triste et vous vous renfermerez. Heureusement, cela ne durera pas. Vous aurez des idées sexy pour rendre vos nuits passionnées et passionnantes si bien que chaque moment d’intimité sera enchanteur… du moins jusqu'à ce que votre moral redescende en flèche et vous pousse à rechercher l’abstinence sexuelle. Si vous êtes en couple, votre partenaire devra déployer des trésors de patience et d'amour pour que vous laissiez libre cours à vos fantasmes. Vous finirez probablement l'année en beauté. VIE ACTIVE Les projets innovants que vous proposerez ne seront pas du goût de tous. Allez de l'avant ! Vous saurez faire passer vos idées avec douceur mais fermeté. Vous aurez la possibilité de poursuivre sur une belle lancée et de marquer des points. Toutefois, il n’est pas question de vous laisser griser par le succès. À partir de la rentrée, vos bons résultats vous encourageront à poursuivre dans la voie que vous avez choisie ! Vous serez tenté de faire des dépenses excessives ce qui peut mettre en danger votre équilibre budgétaire. FORME Votre forme sera plus que jamais soumise à vos états d’âme. Vous devrez trouver votre équilibre jour après jour. Il faudra surveiller vos reins et veiller à bien éliminer les toxines en buvant de l’eau régulièrement. La prudence dans vos déplacements ou lors de vos activités physiques est conseillée. Ne cherchez pas à repousser vos limites. Vous devrez maîtriser une grande nervosité durant les six premiers mois de l'année, grâce à une technique de relaxation, par exemple. BÉBÉ SAGITTAIRE Le bébé Sagittaire de 2023 n’échappera pas à la règle et démontrera sa forte personnalité dès les premiers jours de sa vie. Vous saurez très vite ce qui plaît ou pas à votre petit Sagittaire. Sa fantaisie et son espièglerie le rendront éminemment sympathique. Toujours en mouvement ou en demande de câlins, il ne vous laissera pas beaucoup de répit. Vous allez devoir vous adapter à son rythme et profiter de chaque seconde de tranquillité pour vous reposer. Il fera preuve d’une grande sensibilité. SON COMPORTEMENT AMOUREUX Elle > La native du Sagittaire est une grande amoureuse irréductible, on ne l’apprivoise pas ! Cependant, lorsqu’elle rencontre l'âme sœur, elle est capable de prodiguer une chaleur, une tendresse, une passion et un dynamisme comme il est rare d'en trouver ailleurs… Femme de caractère, elle est libre et exigeante. Cette idéaliste s'accommode mal de la routine. D'un homme, elle attend une ambition certaine, doublée d'un bel appétit de vivre. Son pire défaut est l'impatience qui est mauvaise conseillère… Elle semble pudique. En matière de prouesses charnelles, il appartient à son partenaire de lui prouver qu’il est bel et bien son héros. Facilement dominatrice, elle aime imposer son rythme et ses désirs. L'amour avec elle se déguste comme un fruit mûr ou une fête baroque qui transporte les amants sur des rivages lointains. Lui > Le natif du Sagittaire n’est pas un romantique mais plutôt un anticonformiste, s’attachant à sa liberté, ce qui ne l’empêche pas d’être toujours sincère. Il cherche avant tout son bonheur et passe facilement d’une histoire à une autre. Il aime l’aventure, flirter, s’amuser tout en restant autonome, et les femmes ont pour lui des trésors d'indulgence. Il excelle dans l'art d'aimer et ne manque jamais de chaleur ou de tendresse. C’est un partenaire passionnant et jamais ennuyeux. Une fois marié, le Sagittaire se transforme souvent en parfait pater familias. C’est un intrépide qui se révèle être un amant sachant faire preuve d'exotisme. Il a besoin d’une partenaire au tempérament aussi actif et sensuel que le sien. L'amour physique est pour lui une occasion de passer les barrières qui séparent les êtres. C’est l’équivalent à une bonne bouffée d'oxygène.

Capricorne L'optimisme sera de rigueur en 2023 ! Vous ne serez pas à l'abri de surprises de toutes sortes. Vous ressentirez le besoin de vous rapprocher de vos proches. AMOUR Vous chercherez une meilleure qualité de vie. Vous ferez le tri dans vos relations. L'amitié sera une valeur sûre. Entre juin et septembre, vous serez particulièrement sensuel et romantique et d'humeur à tomber amoureux. Si vous êtes en couple, vous serez tout de même sensible aux sirènes du désir, notamment si votre partenaire ne vous fait plus rêver. En septembre, vous devrez faire face à diverses charges et obligations familiales qui vous demanderont beaucoup d'efforts et d’investissement, mais vous apporteront beaucoup de joie et de satisfaction. SEXO En 2023, vous direz stop à la routine ou à l’ennui partagé ! Un couple doit évoluer et vous chercherez à mettre du piment dans votre quotidien amoureux, votre partenaire devra se mettre au diapason. Certains endroits vous sembleront soudainement bien plus érotiques que votre lit ! En août, vos désirs seront boostés et votre pouvoir de séduction au top. Vous ne vous ennuierez pas ! Un rien vous émoustillera ! Votre fougue vous donnera envie de commettre quelques petites folies. En fin d'année, vous aurez besoin qu'on vous surprenne ! VIE ACTIVE Vous pourrez trouver les meilleurs appuis professionnels. En effet, la force de votre charisme vous permettra de convaincre plus facilement, ce qui vous apportera de grandes satisfactions. Profitez-en pour consolider vos liens les plus utiles, vous n’aurez aucun mal à vous faire accepter et comprendre. À partir d'octobre, vous devriez vous sentir plus en sécurité, novembre est idéal pour envisager de nouvelles collaborations. Cette année, vous aurez tout intérêt à gagner en précision dans la gestion de votre budget. FORME En janvier et février, faites l'impasse sur les plats en sauce, les pâtisseries et buvez beaucoup d’eau. Vous aurez besoin de retrouver de l’énergie. Vous aurez du mal à trouver le rythme qui vous convient. Vous en ferez trop ou pas assez. Il faudra prendre le temps de travailler votre endurance. Le plus simple serait de vous organiser de manière à gérer vos baisses de forme et à éviter le stress. Vous serez plus vulnérable aux attaques virales à partir d'octobre. BÉBÉ CAPRICORNE Bébé Capricorne de 2023 sera sage ! Bien sûr, votre enfant ne sera pas un ange mais, s'il est né en décembre, sa timidité latente et son calme naturel le rendront agréable à vivre. Cela ne l'empêchera pas d'être optimiste et tendre. Vous devrez l'aider à prendre de l'assurance dans sa vie quotidienne mais sans le brusquer. En revanche, s'il est né en janvier, l'impact bénéfique des planètes rendra votre bambin encore plus jovial et un peu aventureux. Vous devrez donc le canaliser et l'accompagner dans ses découvertes. SON COMPORTEMENT AMOUREUX Elle > La native du Capricorne est une femme de tête, un peu solitaire, elle attend beaucoup de la gent masculine. Sous des dehors froids et réservés, elle sait user de son pouvoir de séduction à merveille. Elle entreprend de charmer discrètement sa conquête. Énigmatique et sensuelle, elle entretient avec brio le secret et le mystère. Pour elle, l'amour est une chose sérieuse, qui se travaille avec le temps, qui s’apprécie dans l'intimité. Sa préférence va aux hommes plus âgés. Elle peut sembler réservée et pudique, mais se révèle charnelle et très sensuelle lorsqu’elle le décide. Elle n'aime pas être bousculée, et il lui faut du temps avant d'être parfaitement à l'aise avec son partenaire. Femme sérieuse, les relations sans lendemain ne l'attirent guère. Très fidèle en amour, l'engagement a un véritable sens pour elle. Lui > Le natif du Capricorne se montre toujours tel qu'il est, ne cherchant pas à se valoriser. Il exprime difficilement ses émotions et ses sentiments, comme s'il devait en permanence garder le contrôle. Avec lui, pas d'effusion de joie, pas d'embrassade passionnée. Le Capricorne a besoin d'une femme qui puisse le comprendre et voir au-delà de son impassibilité. Il est un peu long à la détente, c’est un cérébral. C’est un partenaire stable, sur lequel il est possible de s'appuyer dans l'adversité. Il fait aussi un excellent père. Il réserve sa passion à la compagne qui aura su se faire aimer de lui. Il dévoile alors une nature ardente et insatiable, prête à tout pour parvenir à l'extase amoureuse. C’est un amant qui peut être à la fois posé et sérieux, mais aussi très malin et faisant preuve d'humour dans les situations des plus cocasses.

Verseau Une vie nouvelle se dessine pour vous ! Il vous faudra abandonner vos vieilles habitudes même si elles vous rassuraient. Vous allez découvrir de nouveaux horizons. AMOUR Tout au long du premier trimestre, vous éprouvez le besoin de vous centrer sur vos aspirations. Vous chercherez la compagnie de gens sincères et profiterez pleinement des bonnes choses de la vie. Vous allez devoir donner le meilleur de vous-même dans votre vie sentimentale. Vous pourrez espérer un renouveau en vous montrant très ouvert et à l'écoute de vos proches. Un climat chaleureux et sensuel régnera dans votre couple jusqu’en septembre. Le dernier trimestre ne manquera pas d’imprévus. Célibataire, une belle rencontre est possible. SEXO En début d'année, gare aux comportements vengeurs et aux risques de dérive passionnelle ! Il y a du règlement de comptes dans l’air… ce qui n'exclut pas des nuits torrides pour mieux montrer à votre partenaire ce qu'il pourrait perdre ! En avril, vous retrouvez le bon feeling. Vous saurez vous montrer parfois félin, câlin, parfois dominateur et tendre… Ce retour à la sensualité a toutes les chances d’être divin… Surtout, ne laissez pas votre instinct de propriétaire tout gâcher. Vous naviguez trop souvent entre le passionné et le passionnel. VIE ACTIVE Cette nouvelle année est parfaite pour mettre en route vos projets personnels et professionnels. Vous verrez clairement le chemin à suivre. En revanche, soyez vigilant, les propositions alléchantes qui vous seront faites en mai, ne le seront peut-être pas à long terme. Un succès en juillet ou en août vous encouragera à poursuivre sur votre lancée. Pas question de vous encroûter dans la routine ! Le dernier trimestre vous réserve quelques surprises et vous pourriez être déstabilisé avant de tirer le meilleur parti de ces changements. FORME Vous ne manquerez ni d'allant, ni d'énergie, et vos défenses naturelles seront efficaces. À partir d’avril, il faudra surveiller vos articulations. Vous devrez aussi prendre le temps de trouver le bon équilibre alimentaire. 2023 sera une année décisive pour tout ce qui touche à votre hygiène de vie : vous prendrez de bonnes résolutions qui ne seront pas toujours faciles à tenir. Le calme et le grand air vous permettront de vous ressourcer, vous en aurez besoin pour évacuer le stress. BÉBÉ VERSEAU Le ciel de naissance du bébé Verseau de 2023 lui conférera de grandes capacités intellectuelles et une belle ouverture d'esprit. L'intelligence de votre enfant et sa bonne mémoire pourraient le rendre impatient et nerveux. Ses réactions seront vives. En grandissant, il aura un grand besoin de se sentir aimé et soutenu. Charmeur voire séducteur, il saura toujours comment obtenir ce qu'il désire. Vous aurez bien du mal à dire non face à son sourire enjôleur, pourtant, vous devrez le faire lorsque c'est nécessaire. SON COMPORTEMENT AMOUREUX Elle > La native du Verseau est une femme bien dans son époque. Elle a besoin de trouver un compagnon assez évolué pour lui faire pleinement confiance et respecter sa liberté. Elle rêve de merveilleuses amours et du Prince Charmant. Mais si celui-ci tombe de son piédestal, la déception la rendra dure et méprisante. La femme Verseau apprécie une part de rêve, un certain mystère dans les débuts d’une relation. En fait, elle prône le célibat mais peut se marier plusieurs fois… Pour l’homme qu’elle aime, et tant qu’elle l’aime, elle est capable de tout, sacrifiant son propre confort, son temps et sa santé. C'est elle qui décide ! Elle se laisse rarement aller totalement. Sa personnalité est plus cérébrale que charnelle même si elle sait faire la différence entre amour et désir. Quand les choses deviennent trop contraignantes à son goût, elle déconnecte. Lui > Le natif du Verseau a un besoin vital de liberté et il aime vivre très entouré. C’est un homme fantaisiste et créatif. Attention, mesdames : si vous rêvez d'une union stable et durable, lui ne rêve que de liberté. Les conventions sociales l'indisposent et il ressentira toujours le besoin de s'évader si on cherche à le contraindre à vivre selon les règles établies. En couple, le Verseau sait accorder sa confiance, lâcher prise et il ne cherchera jamais à imposer un quelconque pouvoir. Il séduit par son naturel et sa tendresse. Côté sexe, le Verseau est doué d’une imagination fertile. Avec lui, attendez-vous à vivre des expériences inégalées. Grand amoureux des femmes, il aime l’originalité et le changement. Ces deux ingrédients font de lui un amant surprenant et plein de fougue. Rien de tel pour stimuler le désir…