Andrew Tate a été interpellé et placé en garde à vue: voici comment il a été localisé grâce à... une commande de pizzas (vidéo)

La nuit dernière, l’ancien champion de kickboxing Andrew Tate et son frère ont été arrêtés par la police roumaine. Ils ont été interrogés dans le cadre d’une enquête sur une affaire de traite d’être humains.

L’homme de 36 ans, qui était recherché depuis plusieurs jours a, selon la presse locale été localisé à cause d’une commande de pizzas. En effet, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, et dans laquelle il répondait à Greta Thunberg, on le voit se faire livrer des pizzas.