«Need for Speed Unbound»: une prise de risque assumée et plaisante, un gameplay qui frôle l’embardée

Les fans de la licence « Need for Speed » se rappellent sans aucun doute de « Most Wanted », sorti en 2012 et considéré comme le meilleur de la saga. Pour son grand retour, trois après la sortie de « NFS Heat », Electronics Arts a décidé de refaire confiance au studio Criterion Games, le même qui a travaillé il y a une décennie sur « Most Wanted ». Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle collaboration était attendue au tournant…

Graphismes étonnants

Avec « Unbound », vous incarnez un ou une pilote dans la ville fictive de Lakeshore City, fortement inspirée – pour ne pas dire copiée – sur Chicago. Ce qui frappe dès la première prise en main, c’est l’esthétique du jeu. Le style graphique se veut façon dessins animés, cartoon et fortement inspiré du street art. Une prise de risque que nous trouvons d’entrée plaisante. « Mais c’est incroyable », s’étonnait notre journaliste lors de ses premières minutes in game. Néanmoins, le parti pris aurait pu être poussé à fond par EA, Criterion Games & Cie. Pourquoi n’avoir que « cartoonifié » les personnages, les voitures et certains effets comme les drifts, la nitro ou les sauts lors des courses plutôt que dans la totalité de l’open world ? Nous nous posons encore la question.