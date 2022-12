Jusqu’à 600 euros et le remboursement de vos frais: voici ce à quoi peuvent avoir droit les passagers lesés par les annulations liées à la grève chez Ryanair

Les hôtesses et stewards de la compagnie à bas coûts basés à Charleroi et Zaventem sont en grève ces vendredi 30 et samedi 31 décembre, ainsi que le dimanche 1er janvier, le samedi 7 et le dimanche 8 janvier. Le personnel entend dénoncer l’attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique.

Ryanair a confirmé que les personnes décollant les 30, 31 décembre ou 1er janvier ont été prévenues au plus tard le 28 décembre du maintien ou non de leur vol. Les personnes dont le départ est prévu le 7 ou 8 janvier ont été informées du statut de leur vol le 23 décembre.

Si vous avez appris cette semaine que votre vol est annulé et que votre nouveau vol part une heure plus tard ou arrive deux heures plus tard que votre vol initial, votre compensation sera plus grande. Celle-ci peut varier entre 250 et 600 euros.

Vous avez aussi droit au remboursement de vos repas ou de votre hotel si vous êtes bloqué à l’étranger.

Sur son site, la compagnie aérienne irlandaise précise qu’il ne procédera à aucun remboursement si Ryanair « n’a aucun contrôle sur l’annulation du vol (circonstances exceptionnelles qui n’auraient pas pu être évitées par tous les moyens raisonnables), Si vous avez été prévenu d’une annulation de vol plus de 14 jours avant votre date de départ prévue ou si votre vol a été retardé et arrive à sa destination finale avec un retard de moins de 3 heures ».