La star s’est précipitée à l’hôpital après avoir été diagnostiquée d'un cancer de stade quatre: «Quand j’aurai traversé tout cela…»

De son côté, Rhod Gilbert, connu pour plusieurs émissions et séries TV, continue son combat contre la maladie. Après avoir subi une chimiothérapie et une intervention chirurgicale, l’homme positive en disant se sentir « heureux, positif et optimiste ». « Certains jours, je vais assez bien pour écrire un peu et j’ai l’impression que quand j’aurai traversé tout cela, il y aura un spectacle. »