«Il recommence à effrayer les défenses adverses»: la presse italienne est prête à revoir Romelu Lukaku briller en Serie A

L’Inter Milan a clôturé son année 2022 par une victoire 0-1 en amical face à Sassuolo. Pas de but cette fois-ci pour Romelu Lukaku, mais 84 minutes de plus dans les jambes avant la reprise de la Serie avec un choc contre Naples le 4 janvier. La presse italienne semble en tout cas apprécier la copie rendue par le Diable rouge dans ce dernier match de préparation.

« Un peu à la fois, mais toujours en faisant un pas de plus », écrit la Gazzetta dello Sport qui voit la progression du Belge, de retour de blessure. « Romelu Lukaku continue de mettre du carburant dans le moteur, d’augmenter sa réactivité, de chercher obstinément le but, de servir de soutien mais aussi de tirer en profondeur. En bref, il revient à lui après des mois à l’infirmerie, il recommence à effrayer les défenses adverses. […] Quel que soit son partenaire d’attaque contre Naples, Romelu est bien décidé à changer de cap dès le début de l’année 2023 : Spalletti et son défenseur Kim sont déjà prévenus. »

La veille, le journal italien n’a pas manqué de rappeler que Lukaku doit désormais « rembourser l’Inter qui a toujours cru en sa renaissance ». Le club milanais a fait revenir l’attaquant belge en prêt après l’avoir vendu pour 150 millions d’euros à Chelsea. Une opération financière lucrative certes, mais c’est sur le terrain que Lukaku n’a pas pu encore montrer ce dont il était capable cette saison, miné par les blessures. L’Italie croit en lui, reste à le prouver et ce, en étant décisif dès le match de reprise.