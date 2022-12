Une violente collision fait deux blessés chaussée de Gand à Mouscron

Ce vendredi matin, deux véhicules sont violemment entrés en collision sur la chaussée de Gand. La police locale et la zone de secours étaient dépêchées sur place. Et pour cause, dans l’accident, deux personnes ont été blessées : la première ne l’est que légèrement, mais la seconde plus sérieusement.

Les jours de cette personne ne sont heureusement pas en danger. Pour évacuer l’un des conducteurs, il a toutefois fallu découper les portes et le toit d’un des véhicules.