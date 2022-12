Un cheval tué dans un accident avec une voiture à Ferrières: «Le choc a été très violent», la N86 a été rouverte à la circulation

Ce vendredi matin sur le coup de 8h, les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à Ferrières pour une collision entre une Peugeot et un cheval.

L’automobiliste a été surpris sur cette route limitée à 70km/h. « À la sortie d’un virage, il n’a pas pu éviter l’animal, et l’a percuté. Le choc a été très violent mais il n’y a heureusement pas de blessé », raconte encore un des pompiers qui est intervenu.

Le conducteur a quelques douleurs aux cervicales et a toute de même été transféré au CHU de Liège. Sa voiture est, quant à elle, complètement détruite. Après avoir percuté le cheval, la Peugeot a touché un autre véhicule qui circulait sur cette route des Fagnes.

Cette N86 a dû être fermée entre My et Xhoris jusqu’à 10h30 pour évacuer les véhicules (prises en charle par le Dépannagge du Condroz), et la dépouille du cheval.

La route des Fagnes (N86) est fermée. - GSV