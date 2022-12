Coronavirus: l’Espagne rétablit «des contrôles» dans ses aéroports pour les voyageurs venant de Chine

«Dix travailleurs ont été tués et deux autres blessés dans une attaque terroriste menée contre trois bus transportant les employés du champ de Al-Taym à Deir Ezzor», dans l’est du pays, a indiqué Sana sans plus de précisions sur la nature et l’origine de l’attaque.

Pour l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), «l’attaque a été menée par des cellules affiliées au groupe Etat islamique (EI)» près du champ pétrolifère à l’ouest de Deir Ezzor.