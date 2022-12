Britney Spears poste une nouvelle vidéo d’elle seins nus sous la douche et prend une décision radicale: ce n’est désormais plus possible (vidéo)

Il n’est désormais plus possible de commenter les publications de Britney Spears sur Instagram.

Britney Spears semble passer du bon temps en vacances à Mexico. En témoignent les nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, où on ne voit pas beaucoup du paysage, mais plutôt les murs de sa douche.

de videos

Seins nus, la star joue avec l’objectif, et avec ses parties intimes. Si d’habitude, les fans prenaient du plaisir à commenter les publications de l’interprète de « Toxic », ce n’est désormais plus possible. En effet, Britney Spears a désactivé les commentaires sous ses publications Instagram.