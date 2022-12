Mauvaise surprise pour un homme avec son IPTV: il a reçu une grosse amende, «un accès sans autorisation»

On ne le répétera jamais assez. L’IPTV a le vent en poupe en Belgique mais le service de streaming -qui vous permet d’obtenir de nombreuses chaînes payantes à très bas prix- est bien illégal. Un phénomène qui pourrait vous causer pas mal d’ennuis… surtout si l’envie complètement folle vous prend d’en vendre.

Si vous n’êtes pas convaincu, l’histoire de Yahya Alghafir devrait finir de vous dissuader. Cet homme vient en effet d’être condamné aux Etats-Unis à une très lourde amende de 2,1 millions de dollars pour avoir géré, et donc vendu, un réseau IPTV. L’homme en question n’a pas été le plus vigilant puisqu’il vendait son bouquet pirate… sur Amazon Marketplace.

Dans le détail de la cour du Texas, le jugement indique que l’amende « consiste en une pénalité de 150 000 dollars pour chacun des 14 contenus enregistrés et protégés détenus par DISH (distributeur américain, ndlr) et que les prévenus ont volontairement et malicieusement violés en transmettant et en fournissant un accès sans autorisation ».