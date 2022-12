Les enfants de Rumillies à la rencontre des résidents du Moulin à Cailloux

C’est l’occasion pour les enfants de troisième maternelle et les résidents de partager un moment de convivialité autour d’une activité comme, par exemple, un bricolage autour des fêtes de Noël ou la création d’un calendrier.

« Nous maintenons les mêmes enfants et le même groupe de résidents pour créer du lien et afin que la complicité s’installe et perdure », explique Marie Neto, la directrice du « Moulin à Cailloux ». « Nous avons également choisi des résidents qui n’ont pas de petits-enfants. C’est un moment qu’ils attendent toujours avec impatience ».