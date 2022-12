Françoise, 80 ans, ne se chauffe pas l’hiver depuis plus de 10 ans, par choix: «C’est descendu à 4 degrés à côté de mon lit. C’était dur, mais pas plus»

Un frisson ? À peine. Lors des jours glacés de mi-décembre où le mercure affichait – 5 degrés, elle n’a pas paniqué. « Ça a descendu à 4 degrés à côté de mon lit. C’était dur, mais pas plus. Je savais que ça ne durerait pas. Je me suis dit : il faut que je tienne ! ». Françoise, 79 ans, a l’épiderme entraîné et une force mentale éprouvée. Voilà douze ans qu’elle n’a plus actionné le bouton « on » de sa chaudière au gaz, explique-t-elle à La Voix du Nord. de videos « Défi » L’ancienne enseignante en français aurait les moyens de payer. Elle vit l’expérience comme un « défi », formulé pour la première fois en 2010. « J’avais refait un bardage en bois de mélèze pour isoler ma maison », raconte-t-elle. « La facture avait dépassé de 3000€ ce qui était prévu, je voulais faire des économies. J’ai tenu jusqu’à la Toussaint, puis Noël… » Elle n’a jamais remis en marche le chauffage central. Stimulée, aussi, par les menaces adressées depuis la Russie, déjà, sur la livraison de gaz.

« Ça m’avait vraiment énervé », sourit-elle. « Je voulais prouver qu’on peut ne pas avoir peur de Poutine. » Mission accomplie. Une condition était nécessaire, appuie-t-elle : « Il faut une maison parfaitement isolée, j’y ai mis tout mon héritage ! Il ne faut pas d’humidité, sinon on ne se réchauffe jamais et des champignons apparaissent. » Elle surveille ses murs, entretien sa toiture, traque les fuites et l’humidité. Et « la chaudière est toujours prête à se mettre antigel ».

« Pas d’arthrose et jamais malade » Au fil des années, elle dit avoir éprouvé les bienfaits d’un tel régime militaire. « Avec mon hygiène de vie, je n’ai pas d’arthrose et je ne suis jamais malade, pas de rhumes. Je pense qu’en vivant dans un endroit froid, on est moins exposé aux virus. » La femme suit plusieurs rituels. Chaque matin, « je m’enfile un énorme porridge ». Elle fait 6000 pas par jour. « Il faut absolument marcher ! » Elle passe ses après-midi à la médiathèque centrale d’Arras et, le soir venu, elle a un temps fréquenté assidûment les bistrots pour donner des cours de français à des réfugiés. Et se réchauffer.