Séisme en Belgique avec la disparition d’une nouvelle chaîne de supermarchés? «Un problème en Belgique, ils ont plus de chance de partir que de rester…»

Implanté en Belgique depuis 2019, le groupe avait pour objectif de développer pas moins de 100 magasins en Belgique dans les cinq années à venir. Avec seulement 27 magasins à l’heure actuelle, la croissance ne suit donc pas le rythme prévu. Plus inquiétant, le journal De Tijd a révélé que les actionnaires du groupe avaient récemment injecté une enveloppe de 20 millions pour amortir les pertes de leur succursale belge. Il ne s’agissait pas d’une première puisqu’en novembre 2021, une enveloppe 25 millions avait déjà permis de sauver la branche belge.

Le constat est donc clair pour les experts : l’avenir du groupe en Belgique se conjugue plus que jamais au conditionnel. « Jumbo est confronté à un problème structurel en Belgique et j’estime qu’ils ont plus de chances de partir que de rester », a confié Jorg Snoeck, expert en commerce, au quotidien Het Belang van Limburg. « Tant qu’ils n’auront pas franchi la barre des 50 magasins, cela restera difficile de faire des bénéfices ou même d’atteindre le seuil de rentabilité. Il ne faut également pas oublier qu’ils sont habitués à payer des salaires plus bas aux Pays-Bas dans ce secteur ».