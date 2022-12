De Durbuy à Arlon, les taximans seront à votre service durant tout le réveillon de la Saint-Sylvestre: «On roule quand les gens font la fête!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils s’appellent Olivier et Philippe. Les routes de la province de Luxembourg, ils les connaissent mieux que quiconque puisque depuis plus de trente ans, ils les arpentent au quotidien. Et une fois n’est pas coutume, ces deux chauffeurs de taxi seront au service des fêtards lors du réveillon du Nouvel An. Focus sur un métier peu mis en valeur, mais qui nous a tous déjà bien dépannés.