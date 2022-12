«Happy Nous Year»: le film Netflix avec Kev Adams et Camille Lellouche accusé d’avoir plagié un long-métrage américain

Les internautes pointent une scène assez similaire avec « Happy New Year », sorti en 2011.

Pour certains, « Happy Nous Year » est un plagiat du film américain « Happy New Year », et pas seulement pour le titre !

Ce 28 décembre, Netflix dévoilait un nouveau long-métrage sur sa plateforme de streaming. Un film « feel good » avec Kev Adams et Camille Lellouche. « Happy Nous Year », c’est son titre, propose aux abonnés Netflix une comédie de fin d’année, à la française, dans laquelle les deux protagonistes se retrouvent coincés dans un ascenseur, le soir du réveillon du Nouvel an.

Dans ce long-métrage sorti en 2011 et réalisé par Garry Marshall, plusieurs personnages se rencontraient le soir du Nouvel an. Ceux joués par Ashton Kutcher et Lea Michele se retrouvaient d’ailleurs coincés dans un ascenseur… Lea Michele commençait alors à vouloir s’échapper de cet ascenseur par tous les moyens possibles, comme Camille Lellouche.