Jean-Luc Reichmann partage l’heureuse nouvelle: «Cela vient de tomber…»

Jean-Luc Reichmann est un homme de télé apprécié. Très apprécié. Et la nouvelle partagée sur Twitter par le présentateur des « 12 Coups de midi » vient le confirmer.

En effet, ce jeudi, Jean-Luc Reichmann a annoncé avoir été élu « Personnalité télé préférée des Français ». « MERCI La nouvelle vient de tomber… Vous m’avez élu « Personnalité télé préférée des Français ». Merci, un grand MERCi à vous ! Avec cette magnifique nouvelle, je ne me suis jamais senti aussi jeune et QUAND ON EST JEUNE, C’EST POUR LA VIE ! », écrit-il sur Twitter.