«Just Dance 2023 Edition»: dansez avec les stars… de votre soirée!

En pleine période de fêtes, à l’heure où les soirées entre amis à domicile font fureur, il y a toujours un moment où les karaokés, jeux de société ou encore jeux à boire sont de sortie. Alors, pourquoi ne pas opter également pour une partie de « Just Dance » afin de voir qui est le meilleur danseur mais aussi le plus ridicule sur le parquet.

Jusqu’à six sur le dancefloor !

Que vous souhaitiez montrer l’étendue de votre talent en solo, effectuer des battles en duo, ou carrément réaliser des chorés en groupe, tout est désormais possible grâce à l’application « Just Dance 2023 Controller » vous permettant de transformer votre smartphone en manette de jeu. Mais si cela part d’une bonne idée afin de jouer jusqu’à six joueurs, dans les faits, l’application peut s’avérer capricieuse avec son lot de déconnexions fortuites en cours de partie, sans compter les approximations dans les retranscriptions de mouvements selon la qualité de votre téléphone.

En ce qui concerne la version Switch que nous avons pu tester, il n’y a eu aucun souci à signaler concernant l’usage des Joy-Cons. Il est d’ailleurs important de préciser que contrairement à la console de chez Nintendo, il est impératif d’utiliser l’app pour jouer sur Xbox et PlayStation.

Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch, vous pourrez danser seul(e) ou avec vos proches (en local ou désormais en ligne), et ce, jusqu’à six joueurs. - Ubisoft

Et si vous n’avez pas l’occasion de retrouver vos amis chez vous ou bien que votre salon ne vous permette pas d’être six derrière un écran sans se marcher les uns sur les autres, tout en se rouant de coups en tentant de suivre les pas… n’ayez crainte ! Il est maintenant possible de jouer en ligne, par le biais de salons virtuels privés, grâce auxquels vous pourrez affronter vos proches tout en restant chez soi.

Des changements dans l’air du temps

Au-delà de l’ajout d’un mode multijoueur, bien qu’uniquement présent pour affronter des amis et non des inconnus du monde entier, cet opus 2023 met l’accent sur quelques autres nouveautés.

Tout d’abord, avec la volonté de vivre dans l’ère du tout dématérialisé, le jeu n’est désormais plus disponible en version physique. Peu importe la console, en achetant cette édition, vous recevrez un code vous débloquant l’accès au jeu. Une fois acquis, vous aurez le choix de télécharger les différents hits afin d’y jouer en hors-ligne, ou alors d’en profiter tout simplement, sans encombrer votre disque dur, en étant connecté en permanence à internet… avec tous les risques que cela comporte selon votre connexion bien entendu.

L’interface et le visuel des clips ont totalement été revu pour vous offrir une meilleure expérience de jeu. - Ubisoft

Ensuite, les développeurs ont totalement remanié leur interface, offrant une meilleure lisibilité et de nouvelles opportunités de personnalisation. La recherche de pistes devient bien plus rapide et efficace, ce qui est idéal pour passer plus de temps en action en enchaînant les tubes, plutôt qu’en pause en se demandant avec quelle(s) chanson(s) poursuivre la session en cours.

Les clips chorégraphiques ont également été revus afin de proposer une immersion plus poussée entre le cœur du salon et l’environnement du jeu.

En outre, des titres sont également pensés pour être inclusives permettant aux personnes souffrant de difficultés physiques ou d’un handicap de jouir du plaisir de danser avec des « pas » exclusivement axé sur le haut du corps.

Le « Just Dance+ », parlons-en !

Afin de profiter d’une pléthore de titres supplémentaires, il existait le magnifique « Just Dance Unlimited ». Cet abonnement payant vous octroyait l’accès à plus de 700 hits (pour la version 2022) issus du catalogue des précédentes éditions. Une véritable aubaine pour tous les passionnés de cet art vivant qu’est la danse.

Dès à présent, dites au revoir au « Just Dance Unlimited » et bonjour au « Just Dance+ » qui est une toute nouvelle offre balayant la précédente d’un revers de la main. Mais il est regrettable de constater que là où vous disposiez de plus de 700 titres, ici, vous n’en avez plus que 150 pour le moment… Cependant, cette proposition devrait s’agrémenter de morceaux tout au long de l’année. Reste à voir si les joueurs retrouveront ou pas leur précieux et riche catalogue musical.

Un suivi des développeurs est prévu afin de sortir continuellement du contenu sur le jeu de base, ainsi que sur l’abonnement payant « Just Dance+ ». - Ubisoft

Alors on danse ?

Disponible uniquement sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch, « Just Dance 2023 Edition » marque la fin de sa présence sur PlayStation 4 et Xbox One.

Évoluant dans le milieu depuis l’époque révolue de la Wii, cette licence continue donc de traverser les âges en surfant sur un concept qui marche, pour ne pas dire qui danse.

D’autant plus que le jeu se met au goût du jour, par le biais d’une refonte intégrale de l’interface et de ses visuels, l’ajout de quelques idées intéressantes, ainsi que son habituelle panoplie de nouveaux hits.