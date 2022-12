«Ça aura été lourd»: une candidate emblématique de la «Star Academy» annonce avoir rompu (vidéo)

Mariée à Olivia en 2019, Anne-Laure a expliqué ce 24 décembre avoir rompu : « Ça fait quasiment un an que je suis assez discrète, que je raconte très peu de choses. (…) Vous avez vu un très beau reportage sur ma vie personnelle il y a quelque temps. Ce reportage avait été tourné en septembre 2020. On va bientôt être en 2023 et la vie a un peu changé. Ça fait un an qu’on s’est séparés avec Olivia. Elle va bien, je vais bien. Mais il aura fallu du temps avant que je puisse vous l’annoncer. »

Et de poursuivre : « On a clôturé toute notre histoire et ça aura mis du temps et ça aura été lourd, parce que vous le savez aussi bien que moi, une séparation ce n’est jamais drôle. Mais tout va bien, on est chacune très heureuses dans nos vies aujourd’hui et la vie continue. On se souhaite le meilleur et on est en paix. »