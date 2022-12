EXCLU - Denis Brogniart devient acteur: «On me verra bientôt dans une fiction!»

Si Denis Brogniart a été moins présent à l’antenne à la rentrée de septembre, en raison de l’absence d’une deuxième saison annuelle de « Koh-Lanta », depuis le mois de novembre il est de retour en force. Il y a d’abord eu la Coupe du Monde de football, dont il animait chaque soir « Le Mag » après le match. Et dès le 7 janvier, on va le retrouver pour la nouvelle saison de « Ninja Warrior ». Tout ça en attendant, également pour le premier trimestre 2023, le retour tant attendu de « Koh-Lanta ».

Mais ce n’est pas tout. Comme il nous l’a confié dans une interview, Denis Brogniart a un autre projet en vue. On va le voir en tant qu’acteur ! « Je vais m’essayer, en tant qu’amateur, à la fiction. » On va ainsi le découvrir dans un téléfilm. « J’avais déjà fait des apparitions dans Family Business et Nos chers voisins, mais là ce sera quelque chose d’assez rigolo, pour lequel je ne peux cependant pas vous en dire plus à ce stade. »