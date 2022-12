Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si les températures sont particulièrement douces pour cette période de l’année, le vent qui souffle en rafales peut s’avérer gênant quand on est piéton ou cycliste. Par contre, ces conditions sont excellentes pour la production d’électricité par éoliennes.

À Bruxelles cependant, cette production est très marginale. D’abord, parce que les éoliennes se comptent sur les doigts d’une main. À en croire le député Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) qui a récemment interpellé à ce sujet au parlement, elles seraient au nombre de trois. Une est installée depuis 2020 sur le toit de Toyota à Haren (avenue du Bourget), une autre brasse le vent sur le toit d’un immeuble de logements avenue Marius Renard à Anderlecht depuis quelques mois. Mais la plus ancienne date déjà de 2013 et elle est installée devant le siège de Sibelga, l’intercommunale de distribution de gaz et d’électricité, au Quai des Usines.