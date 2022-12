Le cauchemar continue pour ces propriétaires: exclus de chez eux depuis plus d’un an, ils apprennent qu’ils devront payer une taxe de… 2.300 euros, «le bourgmestre nous avait dit qu’il ferait tout son possible»

Le mois de juillet 2021 a été un véritable tournant dans la vie des propriétaires d’appartement dans le complexe « Residentie Platanaus », située dans la ville limbourgeoise de Saint-Trond. À l’époque, comme le relate Het Nieuwsblad, les propriétaires constataient l’affaissement de leurs plafonds et l’instabilité grandissante de leur terrasse. Ils décident donc de faire des travaux et des pieux de soutien sont installés. Mais au lendemain d’une visite du bourgmestre dans le complexe, les 25 familles résidantes ont été informées que leur appartement risquait de s’effondrer et qu’ils devaient impérativement quitter le complexe.

« Tout le monde a évidemment trouvé un abri, mais de nombreux propriétaires m’ont tout de même confié qu’ils avaient eu beaucoup de mal », raconte le syndic Pascal Pierco. « Ils sont coincés avec un prêt pour leur appartement et ils doivent maintenant payer le loyer de leur nouvelle maison. Aucun d’entre eux n’a encore pu acheter quelque chose de nouveau ».