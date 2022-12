Quaregnon: le conducteur perd le contrôle de sa voiture et percute le poteau d’éclairage!

Des policiers sont descendus sur l’axiale boraine à Quaregnon, ce jeudi soir peu après 23 heures. Un accident venait d’avoir lieu. Pompiers et secours sont aussi intervenus. Le conducteur d’une voiture a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course contre un poteau d’éclairage.

Les ambulanciers ont examiné le conducteur et l’ont soigné. - D.R.