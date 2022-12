Grève du personnel de cabine Ryanair à Charleroi Airport: «Six vols qui devaient être annulés sont tout de même partis», la CNE en appelle à l’Inspection sociale

Le personnel entend dénoncer l’attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique.

Les 15 avions de Ryanair basés à l’aéroport de Charleroi et pilotés par du personnel basé en Belgique devaient donc rester cloués au sol. Les vols opérés par du personnel étranger voleront normalement. « Ce matin, six des vols qui devaient être annulés ont dû de même pris le ciel », commente Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, présent ce vendredi matin à l’aéroport de Charleroi. « Ces vols ont pu partir, grâce à l’arrivée de membres d’équipes d’autres bases européennes. Nous en avons avisé l’Inspection sociale, afin de déterminer la légalité de cette procédure », commente encore le secrétaire permanent CNE. Qui l’annonce encore : « Le mouvement de grogne va prendre de l’ampleur. Plusieurs membres d’équipage Ryanair n’étaient pas au courant de cette grève, et l’ont appris, notamment, par le bouche-à-oreille ou lors de l’assemblée qui s’est tenue ce matin, qui a réuni entre 150 à 200 personnes. C’est difficile d’entrer en contact autrement avec le personnel, étranger et victime d’une rotation incessante. »