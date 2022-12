«Ils essayaient même auprès des caissières…»: triste spectacle chez Makro, à quelques heures de la fermeture, «on a retrouvé des paquets vides» (photos)

Déclarés en faillite, les magasins du groupe Makro vont fermer définitivement leurs portes ce vendredi, laissant près de 1.400 travailleurs sur le carreau. Parmi ceux-ci, les employés du magasin de Deurne (Anvers) n’oublieront pas de si tôt leur avant-dernière journée d’ouverture. Jeudi matin, comme le relate Het Nieuwsblad, pas moins de 200 personnes étaient effectivement présentes à l’ouverture du magasin pour profiter des fortes réductions (de 90 % à 40 %) proposées par la chaîne.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la foule présente a tout emporté sur son passage, laissant derrière elle un triste paysage d’étagères vides pour les employés du magasin. Notamment pour Luc et sa femme Nancy, employés du magasin depuis 39 ans. « C’était triste à voir, un vrai champ de bataille », confie Luc au quotidien flamand. « Les esprits se sont parfois échauffés à la caisse. Il y avait beaucoup de chasseurs de bonnes affaires qui essayaient d’obtenir des réductions. Ils essayaient même auprès des caissières. On a eu également énormément de vols puisqu’il n’y avait plus de contrôle dans la boutique. On a retrouvé des paquets vides ».