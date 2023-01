«Laissez-vous guider»: Lorànt Deutsch ou l’art de vulgariser l’histoire sur France 2 Le comédien, féru de la grande comme de la petite histoire, retrouve son comparse Stéphane Bern pour nous plonger dans la Belle Epoque. Isopix

Par Frédéric Seront

L’histoire. Que ce soit au petit écran, à la radio ou en livre, les auteurs ne cessent de la revisiter. Et ça tombe bien, car Lorànt Deutsch est à la fois présent à la télé, sur les ondes et dans les librairies ! Pourtant, qui aurait pu prédire que ce comédien, à l’allure plutôt frêle, deviendrait un des nouveaux chantres de la vulgarisation historique ? Lorsqu’au début des années 2000 il écumait les comédies franchouillardes et pas toujours subtiles, de « Jet-set » aux « Ripoux 3 », en passant par « Trois zéros » ou « Le raid », bien malin celui qui aurait deviné le passionné d’histoire qui se cachait derrière l’acteur. Lire aussi CTR Awards 2022: découvrez les noms des grands gagnants et le top 5 de chaque catégorie! Pourtant, il fait un premier virage à l’aube des années 2010 en s’éloignant des films comiques pour incarner des figures historiques, que ce soit au cinéma (Jean de La Fontaine, Nicolas Fouquet) ou sur les planches (Mozart dans la version théâtrale d’« Amadeus »). Mais le vrai tournant, c’est en 2009, lorsqu’il publie « Métronome », où il revisite l’histoire de France au gré des stations de métro parisiennes. Le succès est colossal : 2 millions d’exemplaires vendus ! Sa nouvelle voie est toute tracée. S’il continue dans un premier temps de tourner au cinéma, son dernier rôle sur grand écran date tout de même désormais de 2016, avec « Les visiteurs 3 ». Hormis quelques apparitions dans des séries ou téléfilms, et l’un ou l’autre rôle au théâtre (mais qui commencent à dater aussi), il a clairement mis entre parenthèses sa carrière d’acteur pour se consacrer à la vulgarisation historique. Les chaînes de télé font appel à lui, à commencer par France 2, pour qui il officie en tandem avec Stéphane Bern. Une équipe de choc, mais deux tempéraments très différents. Là où le présentateur de « Secrets d’histoire » garde un ton très posé, solennel et respectueux, Lorànt Deutsch opte pour un langage populaire qui parle directement aux gens, sans chichi ni fioriture. Il suffit d’écouter son émission radio, « Entrez dans l’histoire », diffusée chez nous sur Bel RTL, pour comprendre à quel point il n’a cure des conventions.

Un langage parfois cru qu’il assume totalement. « On parle une langue vulgaire, le français, qui est un latin dégénéré, un latin vulgarisé », explique-t-il. « Sans vulgarisation, il n’y a pas de transmission possible, donc c’est essentiel. On ne fait que vulgariser quand on parle, quand on explique, quand on essaye de faire comprendre à quelqu’un. On se met à sa place. » « Entrez dans l’histoire » se décline désormais aussi en livre, chez Michel Lafon, où il retrace avec son style bien à lui la vie de Cléopâtre, Attila, Churchill, Elisabeth II et même Jésus !

Polémiques Reste que son succès dérange. Beaucoup d’historiens dénoncent les inexactitudes ou raccourcis dans ses livres et l’accusent de distiller en filigrane ses convictions traditionalistes et royalistes. Lui se défend : « Je n’ai pas la prétention d’être un historien. Ce qui m’amuse, c’est de raconter l’histoire et de donner envie aux gens de la découvrir. Mais je m’appuie sur les grands auteurs et ce que j’écris est véridique. »