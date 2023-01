«Comment c’est loin»: Orelsan, le phénomène du rap français A 40 ans, le rappeur, qui est l’acteur principal de ce film, enchaîne les succès et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Retour sur son incroyable parcours. Isopix

Par Rino Gallo

Tel un raz-de-marée, Orelsan renverse tout sur son passage. Alors qu’il vient d’achever une énorme tournée à guichets fermés ayant réuni près de 600000 spectateurs, Aurélien Cotentin (de son vrai nom) compte bien lever le pied pendant plusieurs mois avant de retrouver le chemin des studios dans l’optique de concocter un nouvel album. Son dernier disque en date, « Civilisation », publié en novembre 2021, a battu tous les records et s’est vendu à plus de 650000 exemplaires, porté par des tubes comme « L’odeur de l’essence », « Du propre » ou « Évidemment », en duo avec Angèle. Lire aussi «J’envisage d’arrêter complètement… c’est hyper lourd»: l’annonce inattendue d’Orelsan qui fait paniquer ses fans Devenu une figure emblématique du rap français avec seulement quatre albums solo, Orelsan a récemment été nommé au grade de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. Une gratification qui reconnaît la participation du rappeur caennais au « rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde » et s’ajoute à son incroyable palmarès, déjà riche de neuf Victoires de la Musique, deux NRJ Music Awards et deux MTV Europe Music Awards. Mais la musique n’est pas l’unique passion de l’artiste de 40 ans, ce dernier étant également un grand fan de cinéma.

Lire aussi CTR Awards 2022: découvrez les noms des grands gagnants et le top 5 de chaque catégorie! Ce mercredi soir, Tipik diffuse « Comment c’est loin », un film datant de 2015 réalisé par Orelsan et Christophe Offenstein, dans lequel l’interprète de « La terre est ronde » joue son propre rôle. « J’y ai été étape par étape. L’histoire était tellement personnelle que je ne voyais pas qui d’autre aurait pu le réaliser. J’ai regardé plein de réals, jeunes comme vieux, mais je me suis vite dit que c’était obligé que ça soit moi qui le fasse. Après, j’ai rencontré Christophe, qui est chef opérateur. Il m’a aidé à écrire la fin du film », expliquait-il à l’époque à Cinopsis.

Le pitch ? Après une dizaine d’années d’improductivité, Orel et Gringe, la trentaine, galèrent à écrire leur premier album de rap. Leurs textes, truffés de blagues de mauvais goût et de références alambiquées, évoquent leur quotidien dans une ville moyenne de province. Le problème : impossible de terminer une chanson. A l’issue d’une séance houleuse avec leurs producteurs, ils sont au pied du mur : ils ont 24 heures pour sortir une chanson digne de ce nom. Leurs vieux démons, la peur de l’échec, la procrastination, les potes envahissants, les problèmes de couple et bien d’autres choses viendront alors se mettre en travers de leur chemin.