«And just like that»: Carrie Bradshaw, de retour… en larmes! Ce mercredi soir, TF1 propose le premier épisode de la série, suite de « Sex and the City ». HBO

Par Jean-Philippe Darquenne

Il y a un an, la chaîne payante américaine HBO créait l’événement en faisant revenir Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon) dans « And Just Like That… », la « suite » de « Sex and the City », qui s’était arrêté après six saisons début 2004.

L’Anglaise Kim Cattrall, alias Samantha, n’est pas de ce retour puisque, comme on le sait, elle est en guerre avec Sarah Jessica Parker. Son absence est expliquée par le fait que son personnage a déménagé à Londres. A New York, ses copines continuent ce qu’elles ont toujours fait : s’habiller super fashion (surtout Carrie) et déjeuner pour parler des hommes et de sexe dans les restaurants les plus branchés. Mais la vie va les bousculer. Carrie perd tragiquement l’homme de sa vie et Miranda quitte Steve (David Eigenberg) parce qu’elle est tombée amoureuse de Che (Sara Ramirez), artiste non-binaire. Même si elle est moins légère que les anciennes aventures de nos fashionistas, cette première saison est d’un excellent niveau.

Si vous avez loupé sa diffusion sur Plug RTL, c’est l’occasion d’une séance de rattrapage sur TF1. En préparation, la deuxième saison aura entre autres comme guest Tony Danza, révélé il y a bientôt quarante ans dans « Madame est servie ».

« And just like that… », 4 janvier, 22h55, TF1.