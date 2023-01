«Paul Newman, derrière les yeux bleus»: Paul Newman, la braise sous la glace Ce mercredi soir, la Trois propose un documentaire consacré à Paul Newman. French Connection Film

Par Jean-Jacques Lecocq

Avec ses yeux bleu azur, on aurait donné à Paul Newman le bon Dieu sans confession. Pourtant, son autobiographie, laissée inachevée à sa mort en 2008 et récemment parue, « La vie extraordinaire d’un homme ordinaire », nous a montré que derrière l’éternel gentleman se cachait un homme beaucoup moins lisse qu’il n’y paraissait. Non seulement le si chaste comédien y apparaît transformé en vraie bête de sexe sous l’impulsion de sa seconde femme, l’actrice Joanne Woodward, aujourd’hui 92 ans, mais on apprend qu’ils avaient carrément une pièce dédiée à leurs ébats, la « hutte du plaisir ». Un peu de la même façon, le documentaire proposé ce soir essaye de comprendre la personnalité qui se cachait derrière ses yeux de daltonien.

Engagé dès ses 18 ans, en 1938, dans l’armée de l’air, il sert comme opérateur radio sur un bombardier durant la guerre du Pacifique. Tout jeune vétéran, il entre à Kenyon College en 1946, où, passionné de sport, il intègre l’équipe de foot. Le cinéma, le théâtre, à l’époque, Paul Newman n’y pense pas. Il doit d’être devenu acteur… à une bagarre. Un soir, avec cinq camarades de l’équipe, il sort en ville, dans un bar, où ils provoquent une bagarre. Ils se retrouvent en cellule, et surtout virés de leur équipe. Et Paul commence à jouer au théâtre, pour remplir son temps libre. L’exercice lui plaît, mais moins que l’idée d’enseigner la mise en scène ! C’est aussi surtout une façon d’échapper à la carrière, à la tête de son magasin de sport, que lui destinait son père. « Ce n’était pas un but, mais une échappatoire », raconte un tout jeune Paul.

La suite est connue, alors qu’il vend des encyclopédies à New York pour gagner sa vie et a bientôt trois enfants de son premier mariage, il a l’instinct de s’inscrire à l’Actors Studio, qui proposait une toute nouvelle approche du jeu d’acteur. Suivront Broadway, puis Hollywood, le succès ascendant, le tournant que constituent « Le gaucher » et « La chatte sur un toit brûlant ». Sous contrat avec la Warner, il se sent cependant floué, et claque la porte sur une engueulade mémorable avec Jack Warner, pour ne plus tourner que les films qu’il désire, avec le succès que l’on sait. Derrière ce visage propret se cachait décidément un tempérament de feu !

« Paul Newman, derrière les yeux bleus », 4 janvier, 22h25, la Trois.