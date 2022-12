L’hommage assez original de Declan Rice et Yaya Touré à Eden Hazard: «Il a un postérieur énorme!» (vidéos)

Même s’il est aujourd’hui sur le déclin, personne n’a oublié les années où Eden Hazard terrorisait les défenses de Premier League. Lors de son passage à Chelsea, le Brainois avait pour habitude de ne laisser aucune chance à ses adversaires. Et ce ne sont pas Declan Rice et Yaya Touré qui diront le contraire…

Dans une interview réalisée pour le site Goal.com, le médian de West Ham et la légende de Manchester City se sont exprimés sur le désormais ancien capitaine des Diables rouges. Et ils n’ont pas tari d’éloges… à leur manière. « Je l’ai frappé à la fin d’un match », se souvient Yaya Touré en faisant référence à une scène dans le couloir menant aux vestiaires en 2014. « C’était parce qu’il prenait la balle et que personne ne savait l’arrêter… C’est un tout petit mec, mais quand tu mets les pieds derrière lui, il met son cul en arrière et se retourne. Il a vraiment un postérieur différent, il est énorme ! »

Un avis entièrement partagé par le milieu de terrain des Three Lions. « C’est un des meilleurs que j’ai affronté », enchaîne Declan Rice. « Il dribble très bien, et il sait comment utiliser son corps… et son postérieur. Les gens ne se rendent pas compte, tu ne peux pas l’arrêter… »