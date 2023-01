Hélène de Fougerolles («Les disparus de la forêt-noire»): «J’ai appris à faire de l’hypnose»

Oui, parce que ça lui fait du bien de sortir de chez elle pour retrouver un peu le fil de la mémoire qu’elle a perdue. Le besoin d’avancer est plus fort que la peur.

Vous dites qu’après « Balthazar », vous aviez envie d’une ambiance plus sombre. Vous avez été servie !

J’aime beaucoup les enquêtes policières qui viennent du Danemark, d’Islande… Quand le décor fait partie intégrante des acteurs. C’était comme si le paysage, la neige étaient un personnage, cela crée une ambiance énigmatique.

On imagine un tournage éprouvant de par l’histoire et l’hiver rigoureux.

On savait qu’on allait tourner dans la région de Strasbourg en plein mois de janvier. Mais on avait toute une équipe de tournage derrière nous pour nous réchauffer. Le soleil se couchant très tôt, on devait se lever à 5h30 !

Votre stress n’était pas tout à fait feint quand vous conduisiez sur cette route en forêt…

Dès les premières scènes, j’ai dû conduire sur la neige, le verglas, un téléphone à la main pour envoyer des SMS, tout en croisant des voitures de la véritable circulation. En sortant de la voiture, j’étais tétanisée, mais ça collait bien à mon personnage qui était un peu perdu. J’ai toujours dit que je ne savais pas conduire. Bien sûr, j’ai appris entre-temps, mais pas sur le verglas tout en envoyant des SMS.

On a annoncé que vous alliez reprendre le rôle tenu par Natacha Lindinger dans « Sam ».

Je cherchais un personnage que je pourrais potentiellement interpréter sur plusieurs années. C’est vraiment un rôle de femme avec une grande palette à faire vivre au milieu d’un magnifique casting. Je suis donc très heureuse. Et puis après « Les disparus… », c’est chouette de passer à un personnage haut en couleur comme Sam.

Quels sont vos autres pôles d’intérêt en dehors de ce métier ?

J’ai appris à faire de l’hypnose, c’est une boîte à outils quand on a des petits bobos psychologiques ou physiques. J’ai aussi appris à créer des bijoux.