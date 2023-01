«Hair»: le film de la génération hippie

Avant de devenir un film de Milos Forman, « Hair » est une comédie musicale créée à la fin des années 60, la première de son genre à parler de la génération hippie et de la contre-culture qui l’accompagnait.

On y suit un groupe de beatniks qui s’initient aux substances hallucinogènes et à la vie en communauté, sur fond de révolution sexuelle et de protestation contre la guerre du Viêt-nam. Symbole de toute une époque et d’une certaine jeunesse, « Hair » va devenir un succès mondial, avec notamment le tube « Let the sunshine in », qui sera traduit en français par « Laissons entrer le soleil ».