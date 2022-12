«Ça m’a aidée à ne pas m’écrouler», «Ça m’a sauvée»: en quoi les matinales radios ont aidé Sandrine Dans et Maria Del Rio dans des moments compliqués?

Ce dimanche 1er janvier, Maria Del Rio et Sandrine Dans seront à la tête du « Grand bêtisier 2022 » sur RTL-TVI. L’occasion pour Ciné-Télé-Revue d’évoquer les matinales animées respectivement sur Radio Contact et Bel RTL.

Des rendez-vous très matinaux, mais aussi pleins de rire : « Une matinale de mauvaise humeur, sans rire, ça ne fonctionne pas. On est là pour réveiller les gens, on le fait pour les autres », nous révèle Sandrine Dans. « Il peut m’arriver de ne pas être en forme le matin ou d’être préoccupée par certaines choses, mais une fois que la lumière rouge s’allume et qu’on est à l’antenne, je n’ai pas le choix. Ça m’oblige à faire fonctionner mon cerveau différemment. Et ça m’a d’ailleurs beaucoup aidée dans des situations difficiles de ma vie privée. Le fait de devoir aller bosser le matin et de savoir que je dois m’occuper des auditeurs, ça m’a aidée dans ces moments à ne pas m’écrouler. »