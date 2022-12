Le 31 décembre de tous les records: «On peut affirmer que 2022 a été l’année la plus chaude en Belgique»

L’année 2022 est officiellement l’année la plus chaude de l’histoire de la Belgique. « Nous sommes à 12,2ºC de moyenne sur l’année, cela ne devrait pas changer. Nous pouvons affirmer que 2022 a été l’année la plus chaude en Belgique ex aequo avec 2020 », confirme le météorologue David Dehenauw.

Toute une série de records risque de tomber en ce réveillon. « Avec une température annoncée de 16ºC à Uccle, nous devrions aussi battre le record du 31 décembre le plus chaud de l’histoire du pays qui était de 14ºC », déclare le météorologue.