Le Standard affronte la Juventus en amical: suivez le match en direct vidéo (0-0)

Le Standard de Liège a fait escale en Italie pour terminer l’année 2022 pour un match de prestige. Les Rouches affrontent la Juventus en amical.Vingt et un joueurs ont effectué le déplacement pour ce duel qui servira aux Bianconeri de dernier test avant la reprise du Calcio à Cremonese. Se plaignant de douleurs à la cuisse depuis la rencontre disputée vendredi dernier à La Gantoise, Gojko Cimirot fait l’impasse, Ronny Deila préférant fort logiquement le ménager. Du coup, le prometteur Leandre Kuavita (18 ans) a été invité à se joindre à un groupe qui recense Bodart, Henkinet, Epolo, Calut, Dussenne, Fossey, Bokadi, Laifis, Laursen, Noubi, Alzate, Melegoni, Balikwisha, Canak, Zinckernagel, Dragus, Ohio, Dönnum, Davida et Perica. Mais pas Renaud Emond et Aleksandar Boljevic, qui sont restés à Liège.