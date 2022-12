«Pourquoi cela m’arrive-t-il maintenant?»: alors qu’elle consultait son médecin pour son visage gonflé, Zoë, de Saint-Nicolas, finit par découvrir qu’elle souffre d’une maladie rare

« Pourquoi cela m’arrive-t-il maintenant ? », confie d’entrée Zoé au quotidien flamand Het Nieuwsblad. En avril de cette année, l’architecte stagiaire avait décidé de consulter un médecin en voyant que certains troubles physiques apparaissaient. « Mon visage était gonflé et, de temps en temps, on me faisait des commentaires à ce sujet », raconte-t-elle. « Je répondais que j’avais un peu plus grignoté que d’habitude ces derniers temps. Je me sentais aussi très fatiguée et j’avais de grosses poches sous les yeux mais, je le sais, c’était dû à mon solide régime de travail de 52 heures par semaine. J’avais une explication pour tout, alors je n’ai pas immédiatement franchi le pas vers le médecin ».

Après de longues démarches, un diagnostic finit par tomber le 20 mai : Zoë souffre de la maladie de Cushing. Une forme rare de cancer qui ne touche que 40 cas dans le monde. Le cancer de Zoë s’est déjà développé au stade 3. « Des métastases locales s’étaient déjà développées, la chirurgie ne pouvait donc pas tarder », explique Zoë. Le 30 mai, la jeune femme est opérée et se fait retirer une tumeur de 9,5 centimètres, un rein, une glande surrénale et des ganglions lymphatiques.