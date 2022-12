L’incroyable performance de ce jeune Belge de 17 ans, pour gagner un an de frites gratuites: «À ma grande surprise, c’était assez fluide, et en plus, c’était super bon»

Pour Brentley, un Limbourgeois de 17 ans, l’année 2023 sera bonne. En tout cas, elle ne manquera pas de frites. Le jeune homme vient en effet de gagner un an de frites gratuites à la friterie « Dorpshuys » à Linde. Comment ? En réussissant à engloutir la « Toren van ‘t », un hamburger géant qui compte cinq tranches de viande de 200 grammes (et un peu de légumes et de fromages, mais ca ne compte pas).

Une belle bête… mais qui n’a pas effrayé Brentley. Le jeune Limbourgeois n’a en effet, selon le Nieuwsblad, eu besoin que de 15 minutes et 40 secondes pour tout manger.