Grève Ryanair: une manifestation est prévue devant le palais de justice de Mons

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a fait venir des équipages depuis ses autres bases européennes pour contrer la grève du personnel de cabine à Charleroi, précise ce vendredi Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE. La Centrale nationale des employés estime que le mouvement de grogne devrait monter en puissance au fil de la grève, prévue ces vendredi 30 et samedi 31 décembre, ainsi que le dimanche 1er janvier, le samedi 7 et le dimanche 8 janvier.

Pour l’heure, le syndicaliste se montre satisfait de la mobilisation, qu’il estime entre 150 et 200 personnes à Charleroi. Vendredi matin, près d’une soixantaine de vols aller-retours de la compagnie étaient annulés pour la journée mais ce nombre est appelé à évoluer, selon M. Lebbe. En effet, les équipes qui, en matinée, ont assuré des vols plus longs ne seront plus disponibles l’après-midi et il n’est pas certain que l’équipage soit suffisant pour garantir les liaisons suivantes, avance-t-il.

60 vols annulés

Le mouvement devrait prendre de l’ampleur au fil des jours, prévoit par ailleurs le représentant syndical. « Ryanair, ce sont beaucoup de nouveaux et il est difficile de mobiliser des équipes qui ne se croisent qu’en vol. Néanmoins, les échos que l’on reçoit des travailleurs indiquent qu’il y a des chances qu’on les rallie au mouvement et que la mobilisation soit plus importante la semaine prochaine », expose Didier Lebbe.

Ce dernier a en outre annoncé la tenue d’une manifestation devant le palais de justice de Mons, samedi 7 janvier. « Nous partirons vers 10h de l’aéroport de Charleroi pour rejoindre en bus le palais de justice, où sont traitées toutes nos plaintes. Elles s’accumulent mais maintenant, il faut que ça bouge ».