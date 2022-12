«White noise», ou l’Apocalypse en famille: une comédie noire bien d’actualité

Noah Baumbach réunit pour Netflix Adam Driver et Greta Gerwig dans l’adaptation à la fois sombre et hilarante d’un roman de Don DeLillo.

Netflix avait réussi son coup l’année dernière avec l’apocalytiquement drôle « Don’t look up ». Il risque bien de récidiver avec cette comédie noire suivant une famille de parfaits consommateurs américains confrontés à une catastrophe majeure sans jamais cesser de se chamailler et de se rabiboucher. Un thème bien d’actualité, qui arrive aujourd’hui sur la plateforme, après une sortie discrète en salle début décembre.

Pour l’occasion, le réalisateur Noah Baumbach retrouve Adam Driver, qu’il avait dirigé dans l’excellent drame conjugal « Marriage Story », déjà pour Netflix. Venu du cinéma indépendant, Baumbach, qui dirige également sa compagne, Greta Gerwig (très remarquée comme réalisatrice avec « Lady Bird » et dont on attend en 2023 le fameux « Barbie » avec Margot Robbie), dispose d’un budget très confortable lui permettant de s’offrir quelques effets spéciaux mais, définitivement, l’intérêt du film, à la fois dantesque et hilarant, tient dans ses personnages, tellement humains, même si c’est désespérant.