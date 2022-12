Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La rue commerçante de La Hulpe est une véritable mine d’or pour trouver des commerces originaux. Parmi ceux-ci, on retrouve un bar à l’ambiance feutrée et intimiste : Le Vingt heures Vin. Comme le jeu de mots l’indique, on y sert du vin, de tous les cépages et toutes les origines. Le lieu est idéal pour une soirée entre amis, en couple, autour d’un verre et d’une planche à partager. Tout y est local, même certains alcools, en ce y compris le mobilier, conçu sur mesure par un artisan du coin.

Le personnel vous attend du mardi au samedi, à partir de 18h, pour un moment agréable.