Avez-vous vu Joachim Bottieau? Le célèbre judoka, domicilié Nalinnes, est porté disparu depuis ce vendredi, la police locale déployée avec un appui de l’hélicoptère de la police fédérale

Sur place ce vendredi, la police locale est déployée pour retrouver aussi rapidement que possible l’homme âgé de 39 ans, avec un appui, notamment, de l’hélicoptère de la police fédérale et des maîtres-chiens.

Cette disparition a de quoi inquiéter à plus d’un titre : d’après le parquet de Charleroi, Joachim Bottieau, qui revenait de vacances, se serait levé en pleine nuit et aurait quitté le domicile sans raison particulière. Il a tenté de rassurer sa compagne, qui s’était réveillée quand il s’est levé, en lui demandant d’aller se recoucher.

« On n’a pas d’éléments qui indiqueraient pourquoi il a quitté son domicile », précise encore le parquet. « On a retrouvé des effets personnels non loin de chez lui. On sait qu’il n’a ni veste ni téléphone sur lui. Les recherches sont en cours. » Comme indiqué par l’avis de disparition, Joachim Bottieau peut « paraître confus » : « Il pourrait être dans une phase de décompensation psychique », commente le parquet. C’est-à-dire que son état psychologique pourrait être instable, suite à une rechute par exemple.