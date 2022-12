Décès de Pelé: des hommages en Premier League, en Liga, en Ligue 1 et en Série A prévus ces prochains jours

Un hommage sera rendu à Pelé avant les rencontres qui se disputent lors de ces deux derniers jours de l’année que ce soit en Angleterre, en Espagne, en France ou en Italie.

Joueurs et arbitres porteront un brassard noir et une minute d’applaudissements sera observée au coup d’envoi, tandis qu’une photo de Pelé sera diffusée sur les écrans des stades lors de la 18e journée du championnat anglais, qui débute vendredi avec Liverpool-Leicester et West Ham-Brentford, a annoncé la Premier League au lendemain de la mort du « Roi » brésilien.

Il s’agira de la photo noire et blanc prise avec son club de Santos, sur laquelle il sourit et porte un collier avec une croix. Cette photo avait été prise avant la demi-finale du tournoi de Paris disputée contre le Racing Club de France, au Parc des Princes, le 13 juin 1961.

En Italie, une minute de silence sera observée dans les stades lors de la prochaine journée de Série A disputée le 4 janvier, a annoncé vendredi la fédération italienne de football (FIGC) dans un communiqué.

La Liga espagnole a annoncé aussi une minute de silence au coup d’envoi de tous les matches de la 15e journée. Cela concerne dix matches vendredi et samedi, dont Valladolid face au Real Madrid vendredi soir et Barcelone contre l’Espanyol samedi après-midi.

Jeudi, quelques heures à peine après l’annoncé du décès du Brésilien, une minute d’applaudissements a été respectée à Marseille et Nice pour les derniers matches de la 16e journée de Ligue 1 française.

L’ancien footballeur brésilien, légende du football et unique vainqueur de trois Coupes du monde, est décédé jeudi à l’âge de 82 ans.

Sa disparition a suscité une vague d’émotion et d’hommages à travers le monde tandis que le Brésil a entamé un deuil national de trois jours.