La triste nouvelle pendant les vacances au ski: le professeur belge est décédé lors d’un accident, «c’est une grande perte pour l’école»

C’est un décès aussi soudain qu’inattendu qui a frappé la famille, les amis et les collègues d’Ulrich Francis. Alors que l’homme de 47 ans, professeur de physique au Hasp-O Centrum et originaire de Saint-Trond, se trouvait en vacances au ski, celui a tragiquement perdu la vie. « Nous sommes stupéfaits, nous essayons d’être forts et d’apporter notre soutien à son épouse Caroline et sa fille Maxime », explique au Nieuwsblad le secrétaire du club de Basket dans lequel Ulrich était président.

C’est dans un accident de ski que le quadragénaire a malheureusement perdu la vie. « C’est Caroline qui m’a appelé jeudi soir avec la mauvaise nouvelle. Ulrich a dû être malade sur la piste de ski car il a soudainement perdu le contrôle de ses skis et s’est envolé de la piste sur le côté gauche. Après 20 mètres, il est entré en collision frontale avec un arbre et des rochers. Il a été grièvement blessé. Transporté par hélicoptère à l’hôpital, il a succombé à ses blessures pendant l’opération. »