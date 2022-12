Les hybrides rechargeables dans le collimateur

Aux Etats-Unis, l’Environment Protection Agency (EPA) autorise les aides à l’achat de véhicules hybrides rechargeables en considérant qu’ils rejettent moins de CO2 que les véhicules thermiques. Une analyse nuancée depuis peu par l’ONG indépendante Council on Clean Transportation. Et cette dernière a du poids, puisque c’est elle qui est à l’origine du dieselgate de 2013 après avoir testé les modèles diesel de Volkswagen.

Jusqu’à 67% en plus !

Basée sur les chiffres du bureau californien des réparations automobiles, cette étude de l’International Council on Clean Transportation démontre clairement que les hybrides rechargeables sont moins souvent utilisés en mode électrique que ce qui est prévu par les constructeurs (et la législation) pour établir leurs chiffres. Et la différence est de taille, puisqu’elle varie entre -26% et - 56%, ce qui correspond à une consommation réelle de carburant supérieure de 42% à 67% aux estimations de l’EPA.