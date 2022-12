Nouvel An : un réveillon sous haute tension

Le réveillon du Nouvel An est une nuit particulièrement accidentogène : on recense en moyenne 63 accidents avec tués ou blessés, contre 30 en moyenne les autres nuits de décembre et janvier. Plus d’un accident sur 3 (35%) implique un conducteur sous l’influence de l’alcool, soit plus que les autres nuits (16%), et même qu’à Noël (26%). En nombres absolus, on recense 3 fois plus d’accidents avec un conducteur ayant bu au Nouvel An (22 en moyenne) qu’à Noël (7 en moyenne).

Jusqu’à 9 h du matin !

La nuit du Nouvel An, le nombre d’accidents impliquant un conducteur sous l’influence de l’alcool reste élevé jusqu’à 9 h alors que d’ordinaire, ce nombre baisse à partir de 4 h. C’est entre 6 et 7 h du matin que le pourcentage d’accidents impliquant un conducteur positif est le plus élevé : 6 accidents sur 10 ! Les autres nuits de décembre et janvier, c’est 4 fois moins à cette heure-là.