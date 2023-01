Hannut: un concert hommage à Maurane par le groupe «Fleur de Mau» dans le village de Bertrée le 13 janvier

Un concert-hommage à Maurane est organisé par le groupe « À Fleur de Mau » le vendredi 13 janvier au Henrifontaine à Bertrée (Hannut). Arianna Planger, Émilie Van Laethem et Florence Huby, toutes trois chanteuses, monteront sur scène en solo, en duo ou en trio, mais toujours sur ses mélodies.

Des harmonies pour célébrer sa musique et la complicité de partager. Et des perles de notes sous les doigts d’un magicien, le pianiste Hervé Noirot, qui soutiendra et enrubannera les voix.