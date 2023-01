Yves et Zoë se sont rencontrés dans une fête de village en Grèce: 50 ans plus tard, ils fêtent leurs noces d’or à Mons

Angelo et Angela, de Quaregnon, se sont dit oui il y a 60 ans! Angelo Fortunato et Angela Lo Presti viennent de fêter leurs 60 ans de mariage. Ils étaient entourés de leur famille et des membres du collège communal.

Angelo Fortunato et Angela Lo Presti se sont mariés le 15 décembre 1962. 60 ans plus tard, nous les avons retrouvés heureux chez eux à la rue de Monsville, à Quaregnon. Ils ont accueilli leur famille, le collège communal au grand complet ainsi que le député wallon et ancien bourgmestre Jean-Pierre Lepine.

Ensemble, ils ont retracé leur parcours respectif et se sont remémoré une multitude de bons souvenirs. Angelo a vu le jour le 27 mars 1937 à Favara en Sicile. Il est issu d’une famille de huit enfants. Dès son plus jeune âge, il a travaillé avec son papa Salvatore et ses frères dans la campagne du village. Ensuite, il a appris le métier de cordonnier, une véritable passion dont il fera son métier.

Echevin du jumelage

Angela Lo Presti a poussé ses tout premiers cris le 2 octobre 1943 à Assoro, une ville sicilienne jumelée avec Quaregnon. Elle est la troisième de six filles. La rencontre entre nos deux jubilaires a eu lieu grâce au frère aîné d’Angelo. L’un de ses amis a souhaité lui présenter sa nièce. Le reste, on la connaît. Ou presque.

Après un an de fiançailles, place au mariage. De leur amour sont nés deux fils, Salvatore et Calogero qui leur ont offert pas moins de cinq petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants à ce jour. A noter que Calogero leur fils est devenu échevin du jumelage. Félicitations et auguri.